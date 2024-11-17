Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Александра Сенкевича.

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Атака на Николаев 17 ноября

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили около 04:33. Воздушные силы предупреждали о группах "Шахедов" в направлении Николаева. Уже через несколько минут раздались взрывы. Около 04:50 были повторные.

Впоследствии председатель ОВА Виталий Ким сообщил, что есть вызов экстренных служб, оказывается помощь.

Впоследствии председатель ОВА Виталий Ким сообщил, что есть вызов экстренных служб, оказывается помощь. Городской голова сообщил, что российский агрессор в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру, в частности, жилой сектор.

По состоянию на сейчас ранены 4 взрослых и 2 детей. Один ребенок госпитализирован, второй оказывается психологическая помощь,

– написал Сенкевич в 06:24.

Обратите внимание! Воздушная тревога продолжается. Россия атакует "Шахедами". Кроме того, зафиксированы пуски "Калибров" и крылатых ракет с Ту-95МС. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.