Прессекретар президента держави-терористки дмітрій пєсков безсоромно прокоментував жорстокість російських солдатів щодо українців. За його словами, Україна безпідставно звинувачує росію.

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Як росія "відстоює правду"

У своїй маразматичній заяві пєсков сказав, що українська пропаганда розвиває історію про масові поховання в Ізюмі за сценарієм Бучі.

Все розвивається за одним сценарієм. Це брехня. Звичайно ж ми відстоюватимемо правду у всій цій історії,

– заявив прессекретар путіна.

Очевидно, що підданий президента росії знає і про закатованих дітей; про цілі могили з українськими родинами; про чоловіка, якому відрізали мошонку та зв'язаним кинули в яму. Однак визнати, що "друга армія світу" чинить такі звірства, росія не хоче. Цим країна-агресорка подібна на свою попередницю – радянський союз.

Важливо! Поблизу Ізюма продовжують ексгумувати могили з тілами закатованих. Наразі відомо про 400 поховань, однак реальна цифра може бути більшою.

За словами бійця спецпідрозділу "Кракен", Україна ще довго буде розслідувати скоєні окупанти злочини в Ізюмі та інших містах. Масштаби трагедії стануть відомі аж після нашої перемоги.

Недавні "перлини" російської пропаганди

Раніше близький до інформаційної повістки кремля ексочільник МЗС Румунії Андрей Марга закликав Україну віддати свої території Угорщині, Польщі та росії. В Офісі Президента дуже жорстко відреагували на цю заяву ексглави міністерства закордонних справ.

Окрім того, недавно пропагандистка маргарита сімоньян зліпила у своєму пості докупи Гітлера та Гулівера та пов'язала їх тезою про "давати задню". Що мала на увазі "славнозвісна журналістка" не зрозумів ніхто – навіть її підписники. Ймовірно, сімоньян не до кінця розібралась з методичками, які їй передало керівництво.

Однак варто сказати, що частина пропагандистів розуміє неминучу поразку росії та навіть починає співати панегірики головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. Один з гостей програми "Вечір з соловйовим" назвав нашого Залужного талановитим командиром, а українську армію – недооціненою.

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