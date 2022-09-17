Марга закликав Україну віддати свої землі росії та ще 3 країнам

Він думає, що Україні "до демократії ще далеко", і повторив тези роспропаганди про її "розподіл". Такі заяви політик зробив під час презентації своєї книги.

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Ексміністр заявив, що в нього "немає секретних документів, які призвели до ситуації в Україні", а миру в Європі, на його думку, не буде, доки розв'язану росією війну країни не вирішать через переговори. Зокрема, Марга перерахував США, Німеччину та Китай.

Ми знаходимося в абсолютно особливій ситуації. Я з усією відповідальністю кажу, що Україна перебуває в неприродних кордонах. Вона має поступитися Закарпаттям Угорщині, Галичиною – Польщі, Румунії – Буковину, а росії – Донбас і Крим. Це території інших країн, інакше будуть конфлікти,

– заявив Марга.

На його думку, Румунії "нічого робити" у війні росії з Україною. Він каже, що країна має всі ресурси, щоб не постраждати від енергетичної кризи.

Зауважимо, Андрей Марга обіймав посаду міністра закордонних справ всього 4 місяці, з травня по серпень, 2012 року. А зараз робить абсурдні заяви, які сама Румунія не підтримує.

Реакція посольства України в Румунії

У посольстві України в Румунії заявили, що шкодують через заяви ексміністра, які "ставлять під сумнів базові принципи міжнародного права, зокрема непорушності кордонів".

У відомстві наголосили, що подібні заяви є неприйнятними за будь-яких обставин, адже є особливо кричущим порушенням у час, коли Україна героїчно захищає свою незалежність та безпеку усієї Європи.

Нарада лідерів НАТО – Румунія теж була присутня

Президент США Джо Байден обговорив з лідерами країн НАТО питання допомоги Україні. Лідери Альянсу порушили питання й газового шантажу росії. На онлайн-нараді з президентом Джо Байденом був присутній й президент Румунії Клаус Йоганніс.

Лідери обговорили оборонну та економічну допомогу Україні, санкції проти росії та відповідальність путінського режиму за війну. Також на нараді обговорили газовий шантаж кремля та необхідність подальшої координації дій через енергетичну кризу.

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