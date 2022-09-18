Радник глави ОП Михайло Подоляк пов'язав заяву Андрея Марги з кремлівськими наративами. Зокрема, за його словами, в росії виникла "агентурна криза", тому кремль дістає старі ресурси.

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В ОП попередили ексміністра про відповідальність

Також Михайло Подоляк зазначив, що Андрей Марга повинен розуміти, що через відповідні заяви йому може загрожувати кримінальна відповідальність в Україні.

"Агентурна криза" спонукає росію діставати з шафи навіть найбільш забутий політичний нафталін. Якщо пан Марга робить свої заяви "зі всією відповідальністю", то має розуміти й перспективу кримінальної відповідальності. За посягання на цілісність і суверенітет іншої держави,

– написав Подоляк у твітері.

Що відомо про скандальну заяву ексочільника МЗС Румунії

Колишній міністр закордонних справ Румунії Андрей Марга сказав, що хоче, аби Україна віддала частину територій 4 сусіднім країнам. Йдеться про росію, Румунію, Угорщину та Польщу.

Марга, який у радянські часи був інформатором румунської Секурітате, заявив, що вважає "неприродними" кордони України. Зауважимо, що Марга востаннє працював в уряді у 2012 році.

У МЗС Румунії наголосили, що заява Марги суперечить офіційній позиції Бухареста. Також у Румунії запевнили, що підтримують суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

Заяву Марги прокоментував колишній очільник румунського МЗС Теодор Баконскі. Він зазначив, що вислови Марги викликають жаль та є скандальними.

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