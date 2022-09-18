У Міністерстві наголосили, що категорично відкидають позицію Марги. Він приймає та заохочує російські наративи.
До теми Ексглава МЗС Румунії закликав Україну віддати свої території Угорщині, Польщі та росії
Заяви перебувають у кричущій суперечності з офіційною позицією Румунії щодо незаконної, необґрунтованої та неспровокованої агресії росії проти України, а також з основними принципами міжнародного права, які сьогодні регулюють міжнародні відносини,
– наголосили в МЗС.
Румунія підтримує Україну
Запевняють, що Румунія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.
Колишні очільники румунського МЗС теж розкритикували заяву колеги, пише "Європейська правда". Наприклад, ексміністр Теодор Баконскі зазначив, що вислови Марги викликають жаль та є скандальними.
Інший дипломат Адріан Чорояну пояснив, що в Румунії теж є своя частка нелібералів, які співзвучні з тим, що говорить прем'єр Угорщини Віктор Орбан або путін. Він наголосив, якщо піти на поступки агресивній державі, вона стане ще агресивнішою.
Що цьому передувало
- Марга зухвало заявив, що хоче, аби Україна віддала частину територій 4 країнам. Мовиться про росію, Румунію, Угорщину та Польщу. Він назвав українські області "територіями інших країн".
- Крім того, ексміністр додав, що Румунії "нічого робити" у війні росії з Україною. Він каже, що країна має всі ресурси, щоб не постраждати від енергетичної кризи.
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