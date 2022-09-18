У Міністерстві наголосили, що категорично відкидають позицію Марги. Він приймає та заохочує російські наративи.

До теми Ексглава МЗС Румунії закликав Україну віддати свої території Угорщині, Польщі та росії

Заяви перебувають у кричущій суперечності з офіційною позицією Румунії щодо незаконної, необґрунтованої та неспровокованої агресії росії проти України, а також з основними принципами міжнародного права, які сьогодні регулюють міжнародні відносини,

– наголосили в МЗС.

Румунія підтримує Україну

Запевняють, що Румунія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

Колишні очільники румунського МЗС теж розкритикували заяву колеги, пише "Європейська правда". Наприклад, ексміністр Теодор Баконскі зазначив, що вислови Марги викликають жаль та є скандальними.

Інший дипломат Адріан Чорояну пояснив, що в Румунії теж є своя частка нелібералів, які співзвучні з тим, що говорить прем'єр Угорщини Віктор Орбан або путін. Він наголосив, якщо піти на поступки агресивній державі, вона стане ще агресивнішою.

Що цьому передувало

Марга зухвало заявив, що хоче, аби Україна віддала частину територій 4 країнам. Мовиться про росію, Румунію, Угорщину та Польщу. Він назвав українські області "територіями інших країн".

Крім того, ексміністр додав, що Румунії "нічого робити" у війні росії з Україною. Він каже, що країна має всі ресурси, щоб не постраждати від енергетичної кризи.

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