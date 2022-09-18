Советник главы ОП Михаил Подоляк связал заявление Андрея Марги с кремлевскими нарративами. В частности, по его словам, в россии возник "агентный кризис", поэтому кремль достает старые ресурсы.

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В ОП предупредили экс-министра об ответственности

Также Михаил Подоляк отметил, что Андрей Марга должен понимать, что из-за соответствующих заявлений ему может угрожать уголовная ответственность в Украине.

"Агентный кризис" побуждает россию доставать из шкафа даже самый забытый политический нафталин. Если Марга делает свои заявления "со всей ответственностью", то должен понимать и перспективу уголовной ответственности. За посягательство на целостность и суверенитет другого государства,

– написал Подоляк в твиттере.

Что известно о скандальном заявлении экс-главы МИД Румынии

Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга сказал, что хочет, чтобы Украина отдала часть территорий 4 соседним странам. Речь идет о россии, Румынии, Венгрии и Польше.

Марга, который в советское время был информатором румынской Секуритате, заявил, что считает "неестественными" границы Украины. Заметим, что Марга последний раз работал в правительстве в 2012 году.

В МИД Румынии подчеркнули, что заявление Марги противоречит официальной позиции Бухареста. Также в Румынии заверили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах.

Заявление Марги прокомментировал бывший глава румынского МИД Теодор Баконски. Он отметил, что высказывания Марги вызывают сожаление и являются скандальными.

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