Таку думку 24 каналу озвучив боєць спецпідрозділу "Кракен", учасник операції зі звільнення Куп'янська Данило Положухно. Раніше повідомлялось, що в Ізюмі знайшли тіло чоловіка зі зв'язаними руками й відрізаною мошонкою.

До теми Є заяви про багатьох зниклих людей в місті, – мер Ізюма

Про масштаби знущань будемо дізнаватись довго

Положухно розповів, що про масштаби знущань росіян над українцями ми будемо дізнаватись ще довго. Нині знаходять місця масових поховань, зокрема в Ізюмі. Однак багато людей зникли безвісти, та ще й у останні дні перед звільненням територій.

Росіяни починали бігти й вони просто брали з собою дідусів, людей з машинами, садили їх за кермо та їхали в невідомому напрямку. У Куп'янську, Балаклії багато людей зникли безвісти,

– зазначив боєць спецпідрозділу "Кракен".

Учасник операції зі звільнення Куп'янська додав, що треба буде провести ще багато роботи, аби з'ясувати, де ці люди. Чи вони вбиті, чи вони в полоні, чи їх вивезли до росії.

Це не останні міста, де ми дізнаємось про звірства

Він продовжив, що, на жаль, це не останні міста, де ми дізнаємось про звірства росіян. Коли ЗСУ обов'язково зайдуть у Донецьк і Луганськ, то ми дізнаємось скільки жертв там було за 8 років.

"Людей, яких убили, які зазнавали катувань", – наголосив Положухно.

Це "почерк" срср

Боєць спецпідрозділу "Кракен" зауважив, що це "почерк", який був притаманний радянському союзу. Репресивна машина нікуди не поділась, просто видозмінилась.

Це ті ж онуки й сини нквдшників, які замучували наше населення в ті часи, й зараз вони це продовжують,

– підсумував він.

Положухно порівняв деокупацію Київської та Харківської областей: дивіться відео

Звірства росіян на Харківщині: останні новини