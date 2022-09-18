Такое мнение 24 каналу озвучил боец спецподразделения "Кракен", участник операции по освобождению Купянска Даниил Положухно. Ранее сообщалось, что в Изюме нашли тело мужчины со связанными руками и отрезанной мошонкой.

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О масштабах издевательств будем узнавать долго

Положухно рассказал, что масштабы издевательств россиян над украинцами мы будем узнавать еще долго. В настоящее время находят места массовых захоронений, в частности, в Изюме. Однако многие пропали без вести, да еще и в последние дни перед освобождением территорий.

Россияне начинали бежать и они просто брали с собой дедушек, людей с машинами, сажали их за руль и ехали в неизвестном направлении. В Купянске, Балаклеи многие пропали без вести,

– отметил боец спецподразделения "Кракен".

Участник операции по освобождению Купянска добавил, что предстоит еще много работы, чтобы выяснить, где эти люди. Убиты они или они в плену, или их вывезли в россию.

Это не последние города, где мы узнаем о зверствах

Он продолжил, что, к сожалению, это не последние города, где мы узнаем о зверствах россиян. Когда ВСУ обязательно зайдут в Донецк и Луганск, мы узнаем, сколько жертв там было за 8 лет.

"Людей, которых убили, подвергали пыткам", – подчеркнул Положухно.

Это "почерк" ссср

Боец спецподразделения "Кракен" отметил, что это "почерк", присущий советскому союзу. Репрессивная машина никуда не делась, просто видоизменилась.

Это те же внуки и сыновья НКВД, которые мучили наше население в те времена, и сейчас они это продолжают.

– подытожил он.

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