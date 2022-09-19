Місцеві жителі показали журналістам 24 каналу розбиті будинки. Цей квартал окупанти розгромили ще 6 – 7 березня. Там досі немає жодних комунікацій, електрики та теплопостачання теж відсутнє протягом кількох місяців.

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Їжу готують на вогнищі

Люди показують котельню, розбиту авіаударом. Їжу готують на вогнищі – кава і борщ на окремих. Люди пригадують, що сиділи в підвалі 2 місяці. Без води та світла.

Воду з річки носили та кип'ятили, щоб поїсти. Важко. Не хочеться навіть згадувати. Потім криницю знайшли, з криниці брали,

– розповідають мешканці.

За словами місцевих, зараз криниця теж рятує. Влітку люди підлатали свої будинки. Однак багато залишились без даху. Як зимуватимуть – не знають, оскільки матеріалів для відбудови не мають.

"Без нічого сидимо! Виживаємо як можемо", – додають люди.

Розбиті будинки в Ізюмі / Фото Анни Черненко, 24 канал:

Під завалами ще є тіла

Багатоповерхівки в Ізюмі – зруйновані. Вони постраждали від бомбардувань та авіаударів. Жителі зазначають, що під завалами ще залишаються тіла людей.

Наприклад, Сергій Штанько жив у зруйнованому будинку. Він опинився під завалом, витягнув маму. Потім допомагав впізнавати загиблих, яких змогли дістати.

Ми сильні духом! Ми в росію не хотіли, до того царя нам не треба. У нас своя вільна Україна. Вона була окупована, але ми все одно думали, що буде вільною. Була й буде,

– наголошують місцеві.

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Оперували людей в підвалі лікарні

Під час окупації поранених оперували в підвалі лікарні. Медик пригадує, що в таких умовах доводилось навіть діставати кулі.

Не вистачало лікарів, не було препаратів для зупинки кровотечі. Проте в лікарні вдалось врятувати близько 4 сотні цивільних.

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