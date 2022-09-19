Местные жители показали журналистам 24 канала разбитые дома. Этот квартал оккупанты разгромили еще 6 – 7 марта. Там до сих пор нет никаких коммуникаций, электричество и теплоснабжение тоже отсутствуют несколько месяцев.

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Еду готовят на костре

Люди показывают котельную, разбитую авиаударом. Еду готовят на костре – кофе и борщ на отдельных. Люди вспоминают, что сидели в подвале 2 месяца. Без воды и света.

Воду из реки носили и кипятили, чтобы поесть. Трудно. Не хочется даже вспоминать. Потом колодец нашли, из колодца брали,

– рассказывают жители.

По словам местных, сейчас колодец тоже спасает. Летом люди подлатали свои дома. Однако многие остались без крова. Как будут зимовать – не знают, поскольку материалов для восстановления нет.

"Без ничего сидим! Выживаем как можем", – добавляют люди.

Разбитые дома в Изюме / Фото 24 канала:

Под завалами еще есть тела

Многоэтажки в Изюме – разрушены. Они пострадали от бомбардировок и авиаударов. Жители отмечают, что под завалами еще остаются тела людей.

К примеру, Сергей Штанько жил в разрушенном доме. Он очутился под завалом, вытащил маму. Затем помогал узнавать погибших, которых смогли достать.

Мы сильны духом! Мы в россию не хотели, к тому царя нам не нужно. У нас своя свободная Украина. Она была оккупирована, но мы все равно полагали, что будет свободной. Была и будет,

– отмечают местные.

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Оперировали людей в подвале больницы

Во время оккупации раненых оперировали в подвале больницы. Медик напоминает, что в таких условиях приходилось даже доставать пули.

Не хватало врачей, не было препаратов для остановки кровотечения. Однако в больнице удалось спасти около 400 гражданских.

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