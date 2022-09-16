Зеленський показав кадри з Ізюма, де вже відбувається ексгумація тіл загиблих. Президент заявив, що це має побачити увесь світ.

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Це має бачити весь світ. Світ, у якому не повинно бути жорстокості й тероризму. Але все це є. І ім'я цьому – Росія. На місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл. З ознаками тортур, загиблі внаслідок ракетних обстрілів, діти, військові ЗСУ,

– заявив Зеленський.

Президент наголосив, що росія всюди залишає за собою смерть та страждання. Окупанти – вбивці та кати, позбавлені усього людського. Зеленський запевнив, що загарбникам не вдасться втекти або сховатися. Український лідер наголосив, що відплата буде справедливо страшною.

Зеленський показав моторошні кадри з Ізюма / Кадри з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Зауважте! Олег Котенко – уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин – розповів, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію.

Андрій Єрмак – голова Офісу Президента – додав, що відповідальність буде максимально жорсткою. Кожного російського терориста знайдуть.

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