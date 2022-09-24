Этот визит под руководством президента Владимира Зеленского состоялся для максимального донесения миру правды о кровавых преступлениях россии, совершенных на украинской земле. Страна-агрессорка должна быть привлечена к ответственности за преступления агрессии, геноцида, военные преступления и преступления против человечности.

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Иностранные дипломаты собственными глазами увидели пыточную и массовое захоронение

Вместе с группой иностранных послов освобожденный Изюм в Харьковской области посетили заместитель руководителя Офиса Главы государства Андрей Сибига и заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис. С ними были посол ЕС и представители почти двадцати дипломатических миссий:

Литвы,

Латвии,

Эстонии,

Германии,

Австрии,

Венгрии,

Франции,

Испании,

Словении,

Хорватии,

Дании,

Швеции,

Швейцарии,

Турции,

Словакии,

Польши.

Они своими глазами увидели, к каким зверствам прибегали российские оккупанты. В частности, послы побывали возле разрушенного 500-килограммовой российской бомбой многоэтажного жилого дома, где погибли 53 человека, среди которых семь маленьких украинцев. Также иностранные дипломаты осмотрели массовое захоронение замученных и казненных украинцев, обнаруженное в лесополосе на окраине Изюма.

Обратите внимание! Из массового захоронения эксгумировали 436 тел, в том числе пять детских. Большинство тел имеют следы насильственной смерти.

Мир должен знать правду о кровавых преступлениях оккупантов. Именно поэтому чрезвычайно важно, что сегодня иностранные дипломаты имели возможность собственными глазами увидеть то, что оставляют после себя российские оккупанты,

– заявил Андрей Сибига.

Руководители дипломатических миссий также:

посетили отделение Национальной полиции в Изюме, которое оккупанты превратили в застенку;

пообщались с двумя местными жителями, которым удалось выжить после пыток;

встретились с представителями военно-гражданского руководства региона;

пообщались с журналистами, в том числе с представителями ведущих иностранных СМИ.

"Украина получит всю нашу помощь, чтобы выиграть войну"

Увиденное не может оставить равнодушным. После увиденного посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в твиттере, что Украина получит помощь, чтобы выиграть войну и привлечь к ответственности российских военных преступников.

Братские могилы. Камеры заключения. Значительная часть города разрушена. Осталось менее трети жителей. Украина получит всю нашу помощь, чтобы выиграть войну и преследовать российских военных преступников,

– написал Матти Маасикас.

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