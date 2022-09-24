Этот визит под руководством президента Владимира Зеленского состоялся для максимального донесения миру правды о кровавых преступлениях россии, совершенных на украинской земле. Страна-агрессорка должна быть привлечена к ответственности за преступления агрессии, геноцида, военные преступления и преступления против человечности.
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Иностранные дипломаты собственными глазами увидели пыточную и массовое захоронение
Вместе с группой иностранных послов освобожденный Изюм в Харьковской области посетили заместитель руководителя Офиса Главы государства Андрей Сибига и заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис. С ними были посол ЕС и представители почти двадцати дипломатических миссий:
- Литвы,
- Латвии,
- Эстонии,
- Германии,
- Австрии,
- Венгрии,
- Франции,
- Испании,
- Словении,
- Хорватии,
- Дании,
- Швеции,
- Швейцарии,
- Турции,
- Словакии,
- Польши.
Они своими глазами увидели, к каким зверствам прибегали российские оккупанты. В частности, послы побывали возле разрушенного 500-килограммовой российской бомбой многоэтажного жилого дома, где погибли 53 человека, среди которых семь маленьких украинцев. Также иностранные дипломаты осмотрели массовое захоронение замученных и казненных украинцев, обнаруженное в лесополосе на окраине Изюма.
Мир должен знать правду о кровавых преступлениях оккупантов. Именно поэтому чрезвычайно важно, что сегодня иностранные дипломаты имели возможность собственными глазами увидеть то, что оставляют после себя российские оккупанты,
– заявил Андрей Сибига.
Руководители дипломатических миссий также:
- посетили отделение Национальной полиции в Изюме, которое оккупанты превратили в застенку;
- пообщались с двумя местными жителями, которым удалось выжить после пыток;
- встретились с представителями военно-гражданского руководства региона;
- пообщались с журналистами, в том числе с представителями ведущих иностранных СМИ.
"Украина получит всю нашу помощь, чтобы выиграть войну"
Увиденное не может оставить равнодушным. После увиденного посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в твиттере, что Украина получит помощь, чтобы выиграть войну и привлечь к ответственности российских военных преступников.
Братские могилы. Камеры заключения. Значительная часть города разрушена. Осталось менее трети жителей. Украина получит всю нашу помощь, чтобы выиграть войну и преследовать российских военных преступников,
– написал Матти Маасикас.
Зверства россиян в Изюме: коротко
- 16 сентября после деоккупации города обнаружили массовые захоронения украинцев. Масштабы ужасают – обнаружили более 400 тел. Среди погребенных много людей со следами пыток. Так, обнаружили тело замученного мужчины, которого задушили веревкой и с веревкой на шее закопали. Тело другого украинца было с завязанными руками и отрезанной мошонкой. Выявляли и братские могилы и могилы убитых семей с детьми.
- После завершения эксгумации похороненных в Нацполиции рассказали, что некоторые тела настолько изуродованы, что даже невозможно установить пол погибших. Также отметили, что большинство тел в ходе визуального осмотра вместе с экспертами имеют признаки насильственной смерти.
- Сегодня инфраструктура Изюма почти полностью уничтожена. Ситуация – ужасная, во многих местах нет никаких коммуникаций, электричества и теплоснабжения, а местные жители вынуждены готовить на улице.
- Через три дня после обнаружения массового захоронения россия пробила очередное дно и показала, что ее цинизму нет предела. Так, в кремле официально прокомментировали зверства своих военных в Изюме и заявили, что Украина безосновательно обвиняет россию. Как заявил песков, все, что открылось в Изюме – ложь Украины.