Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, підтвердилася інформація, що окупанти змушували місцевих мешканців до співпраці, погрожуючи розстрілом.

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Страшні звірства окупантів в Ізюмі

Жданов повідомив, що більшість тіл, які там знаходять, зі слідами катувань й у багатьох зв'язані руки. Крім того, було тіло людини у якої, крім зв'язаних рук, був також мотузка на шиї.

"Там нереальні звірства – є тіла військовослужбовців 93-ї ОМБр "Холодний Яр", діти та люди зі слідами осколкових поранень, які, ймовірно, отримали внаслідок бойових дій або обстрілів у місті", – зазначив військовий експерт.

Як це вплине на допомогу Європи

Європа шокована жахіттями, які росіяни вчинили у районі міста Ізюм. Так, європейські представники перебувають на місці та фіксують усі дані. Крім того, там була й уся світова преса.

Це дуже допоможе нам надалі – і щодо отримання військово-технічної допомоги, і щодо збору матеріалів для міжнародного трибуналу,

– зауважив Жданов.

На його думку, не можна закінчити цю війну, не здійснивши суд над головними військовими злочинцями. Навіть заочно, але російські військові, які вчиняли ці звірства мають бути покарані.

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Що відомо про масові поховання в Ізюмі