Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, подтвердилась информация, что оккупанты принуждали местных жителей к сотрудничеству, угрожая расстрелом.

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Страшные зверства оккупантов в Изюме

Жданов сообщил, что большинство находящихся там тел со следами пыток и у многих связаны руки. Кроме того, было тело человека, у которого, кроме связанных рук, была также веревка на шее.

"Там нереальные зверства – есть тела военнослужащих 93-й ОМБр "Холодный Яр", детей и людей со следами осколочных ранений, которые, вероятно, получили в результате боевых действий или обстрелов в городе", – отметил военный эксперт.

Как это повлияет на помощь Европы

Европа шокирована ужасами, которые россияне совершили в районе города Изюм. Так, европейские представители находятся на месте и фиксируют все данные. Кроме того, там была и вся мировая пресса.

Это очень поможет нам в дальнейшем – и по получению военно-технической помощи, и по сбору материалов для международного трибунала,

– заметил Жданов.

По его мнению, нельзя закончить эту войну, не осуществив суд над главными военными преступниками. Даже заочно, но российские военные, совершавшие эти зверства, должны быть наказаны.

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