Чтобы идентифицировать жертв российской армии, приходится проводить ДНК-анализ. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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В каких регионах обнаружены тела погибших жителей

Денис Монастырский рассказал, что на деоккупированных территориях уже обнаружили более 1000 тел. В частности:

в Донецкой области – 268 тел. Пока идентифицировали только 175.

тел. Пока идентифицировали только 175. В Харьковской области – нашли 765 тел. Предварительно идентифицировали – 453 человека.

тел. Предварительно идентифицировали – 453 человека. В Херсонской области немного населенных пунктов, как украинская полиция уже взяла под контроль. Однако, к сожалению, там тоже обнаруживают тела погибших жителей. В частности, уже нашли 44 тела. Пока удалось идентифицировать только троих.

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В чем сложность раскрытия военных преступлений

Денис Монастырский отметил, что фактически все экспертизы приходится проводить через ДНК-анализ. Чиновник объяснил, что визуально установить сходство сейчас уже почти невозможно.

Отбирается ДНК тел, идут запросы родственников о пропавших… Потом родственники сдают ДНК и идет сравнение. Тогда мы можем говорить, что идентифицированное лицо,

– рассказал глава МВД.

В настоящее время очередь ДНК-экспертиза составляет в среднем два месяца.

Коротко о массовых захоронениях на Харьковщине и Донбассе

После деоккупации Изюма в лесополосе обнаружили массовые захоронения людей . В частности, обнаружили тела более 400 человек. Часть из них имеют жестокие следы пыток .

Глава Харьковской ОВА сообщил, что почти все эксгумированные имеют признаки насильственной смерти. Кроме того, одно из тел, показанное журналистами, было с завязанными руками. По словам военных, это может свидетельствовать об убийстве пленников.

Позже массовые захоронения обнаружили и на Донбассе. В частности, в Святогорске и Лимане. На одном из участков обнаружили более сотни тел.

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