Гауляйтери тікають подалі від ЗСУ
Натомість де перебувають херсонські гауляйтери, Сальдо та Стрємоусов невідомо. Вони, ймовірно, тікатимуть далі, аніж Скадовськ – наприклад, до Генічеська. Про це 24 каналу розказав депутат Херсонської облради, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань.
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За його словами, росіяни вивезли "адміністрацію" не лише з Херсона, а й з Каховки та Нової Каховки. Гауляйтери разом зі своїми посіпаками спакували абсолютно все майно, зокрема й архіви цих міст, і вивезли їх в бік Генічеська.
"Евакуюють" і людей
Як розповів Хлань, зараз окупанти примусово виселяють людей з населених пунктів, розташованих на лівому березі Дніпра, біля самої річки. Мова йде про Каховку, Нову Каховку, Голу Пристань, Олешки, Горностаївку, Велику Лепетиху, Нижній Рогачик. Так, наприклад, по Каховці їздить машина з гучномовцем, звідки закликають усіх обов'язково виїхати до 6 листопада. Чому саме ця дата – незрозуміло.
Звісно, багато людей з тієї ж Каховки виїжджати не хочуть і не збираються. Утім, за деякими повідомленнями, в Олешках з такими людьми поводяться дуже жорстоко та застосовують до них силу.
Відомо, що зараз росіяни облаштовують санаторії Генічеська, а саме Арабатської стрілки, для того, щоб селити туди нових мобілізованих, яких привозять на Херсонщину, а також і людей, яких примусово "евакуюють" з Херсона та інших населених пунктів.
Однак загарбники одразу зазначають, що це – тимчасово, а надалі людей відправлятимуть до Росії. На сьогодні окупанти визнали, що вивезли з регіону до російської Анапи 7 тисяч людей. Там вони перебувають у наметових містечках, а куди їх розселятимуть далі – невідомо.
Хлань зауважив, що люди, які погодилися виїхати туди, вже вже шкодують про це рішення, адже не знають, що їм робити далі. Саме тому вони шукають шляхи і можливості, щоб повернутися на Херсонщину.
Сергій Хлань розповів, як окупанти вивозять свої "адміністрації" та людей на Херсонщині: дивіться відео
Останні новини з Херсонщини
- Як розповів херсонський активіст Володимир Молчанов, наразі немає ознак того, що окупанти готуються до вуличних боїв у Херсоні. Ба більше, у місті поменшало військових. Їх, ймовірно, перекинули ближче до лінії фронту, і планують вести бої на лініях оборони навколо Херсона.
- Хай би як росіяни не готувалися до боїв із ЗСУ, а часом самі допомагають їм своїми безглуздими діями. Так, на Херсонщині пілот російського ударного гелікоптера відкрив вогонь по своїх же позиціях – випустив по них ракети. Унаслідок цього, загинули та були поранені багато окупантів.
- Тим часом у деокупованих населених пунктах виявляють все більше свідчень про воєнні злочини російських загарбників. Так, на Херсонщині виявили вже 44 тіла людей, які були закатовані та вбиті ворогом.