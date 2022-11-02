Як розповіло 24 каналу джерело у ЗСУ, на Херсонщині трапилося щось незбагненне. Минулого тижня окупанти власноруч доклалися до поповнення статистики втрат ворога.

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Відкрили вогонь по своїх же

Відомо, що сталося це минулого тижня. Підлетіти боєць "другої армії світу" не наважився. Тож пілот російського ударного гелікоптера КА-52 "Алігатор" з переляку відкрив вогонь по своїх же позиціях. Випустив по них ракети, внаслідок чого загинуло та зазнало поранень багато окупантів. Ми б сказали, що це блискуча робота.

Страх загарбника, до слова, не безпідставний. Ледь не щодня наші військові знищують як не один, то відразу кілька гелікоптерів росіян. Тож цей дійсно вирішив перестрахуватися, щоб не поповнити статистику втрат. Правда, якщо це не сталося тоді, то ніхто не може гарантувати, що він живий зараз.

Втрати ворога продовжують зростати

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати 73 270 російських загарбників. З них лави "двохсотих" за минулу добу поповнили 800 бійців країни-агресорки.

Але і це ще не все. Додамо, що на брухт уже перетворили 2714 танків, 1733 артилерійські системи, 5525 бойових броньованих машин, 387 РСЗВ, 198 засобів ППО, 277 літаків, 258 гелікоптерів, 1438 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 397 крилатих ракет, 16 суден, 4153 автомобілі й автоцистерни та 154 одиниці спецтехніки.

До слова, військовий оглядач Денис Попович пояснив, чому так багато гине окупантів останніми днями. Він зазначив, що вся причина в "мобіках". Їх буквально без розбору кидають у бій. Вони гинуть і на Херсонщині, і біля Сватового, І біля Кремінної, і Бахмута.

Цікаво, що Росія бреше, що на війну відправила лише 87 тисяч "мобіків". В українській розвідці зауважили, що реальна цифра у кілька разів більша. Мовиться про 200 тисяч бійців, якими посилили окупантів на фронті.

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