Як зазначив глава ОП Андрій Єрмак, війна – шахова партія. І в ній Україна продовжує вигравати, завдаючи ворогові нищівного удару по всіх напрямках. І мовиться не лише про безпосередні втрати росіян на фронті.
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Росія сама вже ні на що не здатна
За словами Єрмака, у військових шахах Україна завжди має бути на крок попереду. Чим наша держава і займається. Натомість Росія відкотилася на кілька ходів назад. А намагання отримати якомога більше зброї, зокрема ракет, від Ірану – чітка демонстрація цього.
Військово-промисловий комплекс країни-агресорки наразі стикається з низкою проблем через санкції, накладені на країну-агресорку. Він не може займатися розробкою двигунів. А чіпи для роботи своєї техніки росіяни змушені викручувати з пральних машин. Мабуть, саме з цією метою їх настільки жадібно вивозили окупанти.
Військова машина Росії стає залежною від підсанкційного Ірану та залишків радянських танків, які їм допомагає ремонтувати один сусід,
– підкреслив він.
Тим часом Україна з усіх сил старається пришвидшити постачання сучасної зброї. Крім того, президент нашої держави пропонує створити "енергетичний Рамштайн". Тож нам вдасться не лише вберегти від ворога свою енергетику, а й здолати його.
Зауважимо, що на залежності Росії від Ірану акцентували також аналітики з Інституту з вивчення війни. Укладачі звіту зазначили, що країна-агресорка за 9 місяців повномасштабного вторгнення витратила чимало ракет. Й оскільки за цей час зламати Україну не вдалося, то вона зараз гостро потребує підтримки Ірану. Останній планує передати не лише нову партію дронів-камікадзе, а й балістичні ракети.
Іран загрожує Україні і сусідам
- Факт можливої у Пентагоні занепокоєні тим фактом. У ньому наголосили, що США рішуче відповість на такий крок. Водночас там зазначили, що доказів того, що це дійсно відбудеться, наразі не мають.
- Що стосується тих самих ракет, то про них висловилися у ГУР МО. Речник відомства Андрій Юсов зауважив, що Росія може почати атакувати іранськими ракетами Україну вже в листопаді. Щодо дії цих снарядів, то вона все ще невідома. І говорити про можливі збитки та результативність атак можна буде лише після їх початку.
- Непохитним залишається радник глави ОП Михайло Подоляк. Він звернувся до міжнародної спільноти з закликом. За його словами, Іран потрібно визнати співучасником агресії в Європі. Адже він на рівні з Росією та Білоруссю воює проти України. Хоч і не безпосередньо на полі бою.
- Журналісти додали, що Іран планує напад на Саудівську Аравію. Над деякими з мечетей країни вже майорить червоний прапор помсти. Зауважимо, що востаннє його підіймали у 2020 році, після чого країна здійснила атаку баз США в Іраку.
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