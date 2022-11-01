Коли Іран передає Росії ракети, то чудово розуміє, що ними обстрілюватимуть наші міста. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Важливо Іран планує відправити в Росію понад 200 бойових дронів: у розвідці розповіли коли

Так само, навчаючи росіян керувати дронами, Тегеран знає що вони атакуватимуть енергетику, провокуючи хвилі біженців до ЄС. Тому Подоляк закликав міжнародну спільному визнати Іран співучасником війни.

Тегеран є співучасником агресії в Європі й має бути визнаний таким офіційно,

– наголосив радник.

Іран постачає Росії зброю: що відомо

Росіяни вперше застосували іранські дрони на війні проти України 13 вересня 2022 року. Окупанти маркують їх як "Герань". Відтоді наші захисники вже збили понад 300 іранських дронів-камікадзе.

Тегеран, звісно, свою участь у війні відкидає. Втім, в МЗС України готові надати докази – уламки дронів-камікадзе іранського виробництва.

Ба більше, у розвідці попередили, що чергову відправку дронів з Ірану запланували на початок листопада. Окупанти можуть отримати одразу понад 200 бойових дронів: Shahed-136, Mohajer-6 Arash-2.

Начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що Іран домовився з Росію про постачання не лише дронів-камікадзе, а й ракет Fateh-110 і Zolfaghar SRBM. Застосувати їх країна-агресорка може вже в листопаді.

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