Когда Иран передает России ракеты, прекрасно понимает, что ими будут обстреливать наши города. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Важно Иран планирует отправить в Россию более 200 боевых дронов: в разведке рассказали когда

Так же, обучая россиян управлять дронами, Тегеран знает, что они будут атаковать энергетику, провоцируя волны беженцев в ЕС. Поэтому Подоляк призвал международное сообщество признать Иран соучастником войны.

Тегеран является соучастником агрессии в Европе и должен быть признан таким официально,

– подчеркнул советник.

Иран снабжает России оружием: что известно

Россияне впервые применили иранские дроны на войне против Украины 13 сентября 2022 года. Оккупанты маркируют их как "Герань". С тех пор наши защитники уже сбили более 300 иранских дронов-камикадзе.

Тегеран, конечно, свое участие в войне отрицает. Впрочем, в МИД Украины готовы предоставить доказательства – обломки дронов-камикадзе иранского производства.

Более того, в разведке предупредили, что очередную отправку дронов из Ирана запланировали на начало ноября. Оккупанты могут получить сразу более 200 боевых дронов: Shahed-136, Mohajer-6 Arash-2.

Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Иран договорился с Россией о поставках не только дронов-камикадзе, но и ракет Fateh-110 и Zolfaghar SRBM. Применить их страна-агрессор может уже в ноябре.

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