Росія може використати іранські ракети вже у листопаді, про це розповів речник ГУР Андрій Юсов. Він зауважив, що остаточні висновки про силу та особливість використання цих ракет можна буде зробити після того, як росіяни вже випустять їх по Україні.

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Путін намагатиметься отримати від Ірану будь-яку зброю

Юсов зауважив, що хоч особливості іранських ракет ще невідомі, вони у будь-якому випадку є небезпечними для України.

Це нове озброєння, це, безумовно, небезпека, тому що, навіть, якщо говорити з точки зору кількості, то росіяни зараз з ракетним озброєнням власного виробництва стикаються з проблемою за кількістю,

– сказав Юсов.

Він зауважив, що Росія битиме по інфраструктурі вже іранським озброєнням і Україна готується до відбиття цієї загрози. Також у ГУР переконані, що Путін буде намагатися отримати від Ірану будь-яку зброю.

Дрони, балістичні ракети й все інше, що може надати Іран, Путін буде намагатися отримати. Ми мали інформацію про Північну Корею. Режим Лукашенка в Білорусі – є факти й підтверджена інформація про передачу танків, бронетехніки, боєприпасів для артилерії,

– сказав речник ГУР.

Росія й справді розбирає пралки, щоб робити зброю

За даними розвідки, Росія використовує цивільну техніку країн, які запровадили санкції проти неї. Зокрема й товари подвійного призначення.

Тобто історія про пральні машини, які розбираються для того, щоб мікросхеми використовувати для озброєння, це насправді не жарт, це правда. Росія має проблему з технологічним відставанням від цивілізованого світу. І у такий спосіб, часто піратський, намагається її закрити. Це їй глобально не допоможе, але шкоди завдати для України ще може суттєво,

– сказав Юсов.

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