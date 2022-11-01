З 21 вересня загинув щонайменше 101 росіянин, який був призваний до армії в межах мобілізаційної кампанії. Про це інформує "Новая газета. Европа", посилаючись на дані влади, повідомлення у засобах інформації та соцмережах

До теми Росія відправила на війну декілька тисяч мобілізованих, частину без зброї, – розвідка Британії

Найбільше загиблих "мобіків" зі Свердловської області

Журналісти підрахували, що 23 мобілізованих померли ще під час військової підготовки. Як йдеться у повідомленні, причинами смерті ставали бійки, алкоголь, наркотики, самогубства та нещасні випадки.

Видання пише, що найбільша кількість загиблих по регіонах є такою:

Свердловська область – 22,

Челябінська 13,

Волгоградська – 9,

Красноярський край – 8,

Ростовська область – 7.

Журналісти вказують, що, ймовірно, реальна кількість загиблих мобілізованих істотно вища за їхні оцінки. Видання враховувало лише смерті, які підтвердили в міноборони Росії.

Зверніть увагу. У вівторок, 1 листопада, міноборони Росії повідомило, що 87 тисяч військових вже відправилися на фронт. Всього Росія мобілізувала 300 тисяч солдатів.

Раніше повідомлялося, що за перший місяць мобілізації на війні в Україну загинуло щонайменше 26 мобілізованих росіян. Ще близько 30 людей загинули, не доїхавши до фронту.

Найбільш масовий випадок загибелі мобілізованих, які не доїхали до фронту, вважається стрілянина у військовій частині Білгородської області. За різними даними, там загинули від 11 до 32 осіб.

Стрілянина у військові частині Бєлгорода сталася 15 жовтня. Повідомлялося, що мобілізовані перебували в частині без їжі та води, а командири принижували їх.

Ситуація загострилася, коли мобілізовані дізналися, що 16 жовтня їх відправлять на фронт. Тому вони почали бунтувати й навіть перебили командирів. Після цього до військової частини відправили каральні загони, які розстріляли бунтівників.

28 жовтня мобілізація у Росії буцімто завершилася. Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу доповів Владіміру Путіну про те, що до російської армії нібито призвали 300 тисяч осіб і більше не планують.

Раніше – біля Херсона російські "мобіки" вбили командира: дивіться відео