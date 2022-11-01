С 21 сентября погиб по меньшей мере 101 россиянин, призванный в армию в рамках мобилизационной кампании. Об этом информирует "Новая газета. Европа", ссылаясь на данные властей, сообщения в средствах информации и соцсетях.

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Больше всего погибших "мобиков" из Свердловской области

Журналисты подсчитали, что 23 мобилизованных скончались еще во время военной подготовки. Как говорится в сообщении, причинами смерти становились потасовки, алкоголь, наркотики, самоубийства и несчастные случаи.

Издание пишет, что наибольшее количество погибших по регионам таково:

Свердловская область – 22,

Челябинская 13,

Волгоградская – 9,

Красноярский край – 8,

Ростовская область – 7.

Журналисты указывают, что, вероятно, реальное количество погибших мобилизованных существенно выше их оценок. Издание учитывало только смерти, подтвержденные в минобороны России.

Обратите внимание. Во вторник, 1 ноября, минобороны России сообщило, что 87 тысяч военных уже отправились на фронт. Всего Россия мобилизовала 300 тысяч солдат.

Ранее сообщалось, что за первый месяц мобилизации на войне в Украину погибли по меньшей мере 26 мобилизованных россиян. Еще около 30 человек погибли, не доехав до фронта.

Наиболее массовый случай гибели мобилизованных, не доехавших до фронта, считается стрельбой в воинской части Белгородской области. По разным данным, там погибли от 11 до 32 человек.

Стрельба в воинской части Белгорода произошла 15 октября. Сообщалось, что мобилизованные находились в части без пищи и воды, а командиры унижали их.

Ситуация накалилась, когда мобилизованные узнали, что 16 октября их отправят на фронт. Потому они начали бунтовать и даже перебили командиров. После этого в воинскую часть отправили карательные отряды, расстрелявшие бунтовщиков.

28 октября мобилизация в России якобы завершилась. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что в российскую армию якобы призвали 300 тысяч человек и больше не планируют.

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