Еще в сентябре, как свидетельствуют данные разведки Минобороны Британии, офицеры в России были обеспокоены из-за того, что мобилизованные резервисты прибывают в Украину без оружия.

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У России могут быть трудности с логистикой

Судя по фотографиям из открытых источников, мобилизованным резервистам выдавали обычно АКМ – оружие, впервые представленное в 1959 году. Многие автоматы, вероятно, находятся в едва пригодном для использования состоянии из-за плохого хранения.

Как говорится в сообщении, АКМ стреляет 7,62-мм патронами, в то время как регулярные боевые части русской армии в основном вооружены 5,45-мм автоматами АК-74М или АК-12.

Интеграция резервистов с контрактниками и ветеранами боевых действий в Украине будет означать, что российским логистам придется доставлять на передовую не один, а два вида стрелкового оружия.

По всей вероятности, это еще больше усложнит и без того напряженные логистические системы России.

Россия не смогла справиться с мобилизацией

Так называемая частичная мобилизация стала подлинным вызовом для России. В частности, сотрудница американского Института изучения войны (ISW) Наталья Бугаева заявила, что Россия не смогла эффективно справиться с мобилизацией.

По ее словам, россияне не получают того эффекта, на который рассчитывали благодаря мобилизации. У врага возникли проблемы в вооружении и тренировке мобилизованных.

Кроме того, Россия пытается сражаться не качеством, а количеством. Об этом свидетельствуют данные разведки Минобороны Великобритании. К примеру, ППК "Вагнера" изменила критерии отбора боевиков для войны в Украине. Отныне в ППК "Вагнер" набирают зэков, а также людей с тяжелыми болезнями.

28 октября мобилизация в России якобы завершилась. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что в российскую армию якобы призвали 300 тысяч человек и больше не планируют.

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