Об этом в интервью 24 каналу рассказала сотрудница американского Института изучения войны (ISW) Наталья Бугаева. Отвечая на вопрос, правильно ли с точки зрения Путина было объявлять мобилизацию, она сказала, что это "нужно рассматривать в общем контексте всей кампании".

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Путин потратил огромные ресурсы на захват Северодонецка и Мариуполя

Сотрудница ISW подчеркнула, что огромная разница между тем, "чего Путин хотел достичь в Украине, и силами, которые он имел по состоянию на 24 февраля". По ее словам, за последние 20 лет Кремль переоценивал свои возможности, чего "не понимали ни в самой России, ни в мире".

Наталья Бугаева подчеркнула, что Путин нерационален в своих решениях. В качестве примера кремлевский диктатор бросил слишком много сил на захват Северодонецка и Мариуполя.

Путин напал на Украину, имея недостаточно ресурсов. Затем использовал эти ресурсы для достижения ограниченных целей. Например, если мы примем во внимание ситуацию вокруг Северодонецка или Мариуполя – огромные ресурсы тратились на достижение незначительных целей,

– сказала сотрудница ISW.

Затем, как отметила Бугаева, российская кампания выдыхалась, "а Украина воспользовалась моментом для того, чтобы начать очень успешное и продуманное контрнаступление".

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Россия потратила большинство собранных ресурсов

Аналитик отметила, что на этой фазе войны Россия уже потратила большинство собранных ресурсов, "но при этом не отказалась от цели полностью контролировать Украину".

Она пояснила, что Путин использует так называемую частичную мобилизацию, чтобы заткнуть "огромные дыры". Бугаева заявила, что в краткосрочной перспективе для России мобилизация не повлияет на ситуацию на поле боя.

Ведь мобилизованные никак не могут превратиться сразу в обученных солдат. Тренировка и экипировка, учитывая ситуацию в России, тоже не возьмется ниоткуда. Добавьте к этому всему огромную бюрократическую машину, которая полностью не готова к такой мобилизации,

– добавила сотрудница ISW.

Путин продолжит отправлять россиян на погибель

Аналитик подчеркнула, что Путин продолжит бросать все больше россиян на войну, хотя в краткосрочной перспективе Россия не смогла эффективно справиться с мобилизацией.

"Мы отчетливо видим на поле боя, что россияне не получают того эффекта, на который рассчитывали", – заявила Бугаева.

Она акцентировала на том, что следует внимательно наблюдать за тем, когда Россия начнет устранять систематические проблемы в вооружении и тренировке мобилизованных, "и будет ли это иметь последствия в 2023 году".

Сейчас у Украины есть преимущество на поле боя. Это очень критический момент для Украины в плане продолжения отвоевания утраченных территорий. Ведь в краткосрочной перспективе Россия не сможет ничего путного сделать с новомобилизованными.

– резюмировала аналитик.

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