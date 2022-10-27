Только за сутки 26 октября уничтожили 320 захватчиков. Кроме того, немало оккупантов получили ранения.

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Свежие потери врага

Кроме того, украинские защитники активно "минусуют" вражескую технику. По состоянию на 27 октября уничтожили: