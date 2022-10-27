Только за сутки 26 октября уничтожили 320 захватчиков. Кроме того, немало оккупантов получили ранения.

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Свежие потери врага

Кроме того, украинские защитники активно "минусуют" вражескую технику. По состоянию на 27 октября уничтожили:

  • танков – 2 631 (из них 3 за минувшие сутки);
  • боевых бронированных машин - 5 364 (+13);
  • артиллерийских систем – 1 690 (+4);
  • РСЗО – 379;
  • средств ПВО – 192;
  • самолетов – 271;
  • вертолетов – 279 (+1);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 398 (+19);
  • крылатых ракет – 351 (+1);
  • кораблей и катеров – 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 078 (+2);
  • специальной техники – 150 (+1).