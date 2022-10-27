Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Ранее он сообщал, что в Бахмуте полностью угроза не снята.
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Какие потери врага на Бахмутском направлении
По словам Арестовича, на этом направлении у врага безумные потери. Так, с российской стороны в настоящее время насчитывается около 8 тысяч погибших оккупантов.
Это за последние полтора месяца,
– уточнил советник главы ОП.
Что сейчас происходит в Бахмуте: последние новости
- Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что российские оккупанты изо всех сил пытаются прорваться в Бахмут и атаковать его. Город является "промежуточной целью" для них на пути в Славянск и Краматорск.
- Как сообщал Арестович, на Бахмутском направлении наши войска отодвинули некоторые участки противника – до 2 км. Впрочем, есть еще угроза.
- Зэков у "Вагнера" не так уж много, так что в основном на Бахмут бросают мобилизованных. Сейчас приближается излом оккупантов на Бахмутском направлении, однако пока продолжаются сверхтяжелые бои, в частности из-за активных обстрелов со стороны врага.
- В Генеральном штабе ВСУ заявляли, что российские захватчики не перестают пытаться захватить Бахмут. Сейчас враг наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
- В Бахмуте полицейские спасли 8-летнего мальчика, родителей которого убил российский снаряд. Правоохранителям пришлось рисковать жизнью.
- Военный эксперт Роман Свитан отметил, что уже несколько месяцев российские оккупационные войска пытаются взять город, но ВСУ наносят им ощутимые потери. По его словам, в районе Бахмута воюют россияне из частных военных компаний.
- Кстати, Арестович рассказал, что Путин поставил задачу взять Бахмут и Донецкую область до конца октября.
- Поэтому ситуация на Бахмутском и Авдеевском направлениях сейчас самая горячая на фронте. Основные удары врага сосредоточены в районе Бахмута, в том числе у населенного пункта Иванград.
- Есть и хорошие новости. Во время контрнаступления в регионе украинские военные освободили 40 населенных пунктов в Лиманской и Святогорской общинах.
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