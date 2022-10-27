Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Ранее он сообщал, что в Бахмуте полностью угроза не снята.

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Какие потери врага на Бахмутском направлении

По словам Арестовича, на этом направлении у врага безумные потери. Так, с российской стороны в настоящее время насчитывается около 8 тысяч погибших оккупантов.

Это за последние полтора месяца,

– уточнил советник главы ОП.

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