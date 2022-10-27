Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Раніше він повідомляв, що у Бахмуті повністю загрозу не знято.

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Які втрати ворога на Бахмутському напрямку

За словами Арестовича, на цьому напрямку у ворога шалені втрати. Так, з російського боку наразі налічується близько 8 тисяч загиблих окупантів.

Це за останні півтора місяця,

– уточнив радник глави ОП.

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