Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Раніше він повідомляв, що у Бахмуті повністю загрозу не знято.
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Які втрати ворога на Бахмутському напрямку
За словами Арестовича, на цьому напрямку у ворога шалені втрати. Так, з російського боку наразі налічується близько 8 тисяч загиблих окупантів.
Це за останні півтора місяця,
– уточнив радник глави ОП.
Що нині відбувається у Бахмуті: останні новини
- Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що російські окупанти з усіх сил намагаються прорватися у Бахмут та атакувати його. Місто є "проміжною метою" для них на шляху до Слов'янська та Краматорська.
- Як повідомляв Арестович, на Бахмутському напрямку наші війська відсунули деякі ділянки противника – до 2 кілометрів. Втім, ще є загроза.
- Зеків у "Вагнера" не так уже й багато, то ж в основному на Бахмут кидають мобілізованих. Зараз наближається злам окупантів на Бахмутському напрямку, однак поки що тривають надважкі бої, зокрема через активні обстріли з боку ворога.
- У Генеральному штабі ЗСУ заявляли, що російські загарбники не перестають намагатися захопити Бахмут. Зараз ворог наступає на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
- У Бахмуті поліцейські врятували 8-річного хлопчика, батьків якого вбив російський снаряд. Правоохоронцям довелося ризикувати життям.
- Військовий експерт Роман Світан зазначив, що вже декілька місяців російські окупаційні війська намагаються взяти місто, але ЗСУ завдають їм відчутних втрат. За його словами, в районі Бахмута воюють росіяни із приватних військових компаній.
- До речі, Арестович розповів, що Путін поставив завдання взяти Бахмут та Донецьку область до кінця жовтня.
- Тож ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках наразі є найгарячішою на фронті. Основні удари ворога зосереджені в районі Бахмута, зокрема біля населеного пункту Іванград.
- Є й гарні новини. Під час контрнаступу в регіоні українські військові звільнили 40 населених пунктів в Лиманській та Святогірській громадах.
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