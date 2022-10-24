Російські окупанти не перестають намагатися захопити Бахмут. Зараз ворог наступає на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Яка ситуація на головних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках нічого не змінилося. Цілий вересень у Білорусі перевіряють свої мобілізаційні ресурси. При місцевих органах виконавчої влади створили спеціальні групи для перевірки інформації про потенційних призовників. Вони уточнюють рід діяльності чоловіків призовного віку, їхні військові спеціальності, сімейний стан тощо.

На всіх інших напрямках росіяни обстрілювали населені пункти.

На Слобожанському напрямку загарбники з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії стріляли по Григорівці, Красному, Огірцевому, Стариці, Петро-Іванівці, Фиголівці, Хатньому, Червоній Зорі та Чугунівці;

загарбники з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії стріляли по Григорівці, Красному, Огірцевому, Стариці, Петро-Іванівці, Фиголівці, Хатньому, Червоній Зорі та Чугунівці; на Куп'янському та Лиманському напрямках під удар потрапили Берестове, Греківка, Зарічне, Ковалівка, Макіївка, Ямполівка, Кам'янка та Білогорівка;

під удар потрапили Берестове, Греківка, Зарічне, Ковалівка, Макіївка, Ямполівка, Кам'янка та Білогорівка; на Бахмутському напрямку – Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Озарянівка, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка;

– Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Озарянівка, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Водяне, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Первомайське, Новомихайлівка, Мар'їнка, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та Залізничне;

– Авдіївка, Опитне, Водяне, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Первомайське, Новомихайлівка, Мар'їнка, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та Залізничне; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Микільське, Ольгівське, Павлівка та Шевченко;

– Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Микільське, Ольгівське, Павлівка та Шевченко; на Південнобузькому напрямку – Шевченкове, Тернові Поди, Мирне, Новогригорівка, Квітневе, Киселівка, Благодатівка, Новополтавка, Білогірка, Давидів Брід та Трифонівка тощо.

Карта бойових дій в Україні / Карта Deep State Map

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Де ЗСУ завдали ворогу втрат

За добу українські захисники відбили атаки російських окупантів біля Землянки і Чугунівки Харківської області, а також Соледара, Бахмута, Андріївки, Кліщіївки, Новомихайлівки, Мар'їнки, Невельського, Первомайського та Авдіївки Донецької області.

Наша авіація завдала 11 ударів по скупченню особового складу й техніки ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили 12 іранських дронів Shahed-136, а ракетні війська та артилерія знищили:

4 пункти управління,

5 районів зосередження живої сили ворога,

4 склади боєприпасів,

зенітний ракетний комплекс,

район вогневих позицій артилерії та інші важливі об'єкти противника.

Крім того, у Генштабі отримали перевірену інформацію про знищення 3 реактивних систем залпового вогню "Град" та евакуацію близько 70 поранених російських солдатів. Відбулося це біля Михайлівки Запорізької області.

Де розташована Михайлівка / Карта Deep State Map

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