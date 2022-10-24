Про актуальну ситуацію на фронті розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

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Ворог готує мобілізованих до війни

Так званих мобіків навчають на загальновійськових полігонах та у підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей. Однак чимало експертів переконані, що це не здатно суттєво підсилити російську армію. До мобілізації Путін вдався скоріше для того, щоб утримувати окремі рубежі.

Протягом жовтня 2022 року на території Білорусі також тривають заходи перевірки мобілізаційних ресурсів. При місцевих органах виконавчої влади створені спеціальні групи для перевірки та уточнення інформації щодо потенційних призовників. Йде уточнення:

роду діяльності чоловіків призовного віку,

військово-облікових спеціальностей,

сімейного стану.

Раніше стало відомо, що Росія продовжує активно втягувати Білорусь у війну проти України. Зокрема, білоруські підприємства почали забезпечувати потреби російської армії.

Окупанти тиснуть на працівників ЗАЕС

У місті Енергодар російські окупанти здійснили ротацію особового складу на АЕС. Там і далі фіксуються факти здійснення фізичного та морального тиску на працівників Запорізької АЕС з метою примушення їх до підписання контрактів з корпорацією "Росатом". Крім того, загарбники заборонили працівникам електростанції виїзд на територію, підконтрольну українській владі.

Яка ситуація на фронті

За минулу добу Сили оборони України відбили 11 атак окупантів, зокрема в районах населених пунктів:

Землянки і Чугунівка Харківської області,

а також Соледар, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар'їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетних та авіаційних ударів по інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Загалом, за попередню добу, окупанти завдали 2 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв та Новотавричеське Запорізької області.

ЗСУ рішуче відповіли ворогу

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження 11 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили 12 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Українські ракетні війська та артилерія за минулу добу уразили:

4 пункти управління,

5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки,

4 склади боєприпасів,

зенітний ракетний комплекс,

район вогневих позицій артилерії та інші важливі об'єкти противника.

Додамо, що ЗСУ станом на 23 жовтня могли відкинути російських загарбників аж на 2 кілометри від околиць Бахмута. Українські воїни могли вибити ворога з території, яку окупанти "брали" 2 місяці.

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