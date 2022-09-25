Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зауважив, що в кремлі розуміють, що, якщо успішні дії ЗСУ продовжуватимуться, то зрештою вони деокупують всю українську землю.

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Для чого путіну потрібна мобілізація

Мусієнко зазначив, що все буде залежати від того, як проходитиме ця мобілізація в росії та скільки вони зможуть у результаті сформувати частин та відповідно озброїти їх.

Для чого росії може бути потрібне підкріплення військове. Насамперед ​– щоб утримувати ще якісь окуповані території України,

– сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Адже, зауважив він, тривають контрнаступальні дії Збройних Сил України, є нові звільнені населені пункти. Процес іде до того, що російські війська переходять в оборону.

Єдина межа, де росія зараз здійснює штурмові дії, – це Бахмут. Все. І, в принципі, інтенсивність обстрілів порівняно із тим, що було раніше, подекуди зменшується, а потім знову наростає,

– заявив Мусієнко.

Але суть у тому, наголосив він, що російські військові не можуть взяти Бахмут, хоча вже не перший місяць його штурмують.

Чи може оголошена в росії мобілізація щось змінити на фронті: дивіться відео

Росії треба терміново поповнити армію

Мусієнко зауважив, що окупаційне військо зазнає значних втрат особового складу, а також у техніці. І це треба терміново поповнити. Адже, якщо такі тенденції збережуться, то ЗСУ крок за кроком далі будуть рухатися і зрештою деокупують українську землю.

Путін не може просто так дати цьому статися. Тому на тлі шалених поразок в Україні, у програних битвах, він намагається втриматися хоча б фактично за цей останній сценарій, який у нього може бути, – за цю мобілізацію,

– наголосив він.

Тобто, зауважив керівник Центру військово-правових досліджень, путін хоче виставити живий щит, який українським захисникам доведеться знищувати для того, щоб просуватися далі й відвойовувати території.

Чи змінить мобілізація ситуацію на фронті

Мусієнко вважає, що зараз росія буде думати лише про те, як утримувати окремі рубежі. Тому їм потрібно постійно підживлювати свої угруповання.

Сформувати нове ударне угруповання через пів року – рік з цих людей буде дуже складно. Подивіться на них. В якому стані вони приходять у військкомат чи їдуть на збори. Всі нетверезі, з бійками, сварками,

– зауважив керівник Центру військово-правових досліджень.

За його словами, це військо буде складно навіть тримати десь на навчаннях у полі декілька місяців. Це буде абсолютно деморалізований і непридатний до ведення бойових дій склад. Тоді як російські контрактники, які наступали з 24 лютого, були підготовленими безпосередньо до війни.

До речі! Попри заяви владіміра путіна та сергія шойгу, що у росії мобілізують лише чоловіків з військовим досвідом, насправді ситуація є інакшою. Як заявили фахівці американського Інституту вивчення війни, окремі керівники суб'єктів федерації визнали, що мобілізували технічно непридатних громадян.

Мобілізація в росії: що відомо

Вранці 21 вересня владімір путін оголосив про часткову мобілізацію в росії, в рамках якої призвуть 300 тисяч осіб. Очільник країни-терористки аргументував цей крок "захистом" тимчасово окупованих територій в Україні.

Натомість російські ЗМІ повідомляють, що до лав окупаційного війська планують призвати 1 мільйон людей. Про це нібито йдеться у сьомому таємному пункті указу путіна. Хоча влада росії це заперечує.

Громадяни росії негативно відреагували на оголошення часткової мобілізації. Вони дуже активно почали шукати способи відстрочки від армії або можливість виїхати з країни.

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