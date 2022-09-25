Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что в кремле понимают, что если успешные действия ВСУ будут продолжаться, то в конце концов они деоккупируют всю украинскую землю.
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Для чего путину нужна мобилизация
Мусиенко отметил, что все будет зависеть от того, как будет проходить эта мобилизация в россии и сколько они смогут в результате сформировать частей и соответственно вооружить их.
Для чего россии может потребоваться подкрепление военное. Прежде всего – чтобы содержать еще какие-то оккупированные территории Украины,
– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.
Ведь, отметил он, продолжаются контрнаступательные действия Вооруженных Сил Украины, есть новые освобожденные населенные пункты. Процесс идет к тому, что русские войска переходят в оборону.
Единственная граница, где россия сейчас совершает штурмовые действия, – это Бахмут. Все. И, в принципе, интенсивность обстрелов по сравнению с тем, что было раньше, иногда уменьшается, а затем снова нарастает,
– заявил Мусиенко.
Но суть состоит в том, подчеркнул он, что российские военные не могут взять Бахмут, хотя уже не первый месяц его штурмуют.
Может ли объявленная в россии мобилизация что-то изменить на фронте: смотрите видео
России нужно срочно пополнить армию
Мусиенко отметил, что оккупационное войско несет значительные потери личного состава, а также в технике. И это нужно срочно пополнить. Ведь если такие тенденции сохранятся, то ВСУ шаг за шагом дальше будут двигаться и в конце концов деоккупируют украинскую землю.
Путин не может просто так дать этому произойти. Поэтому на фоне яростных поражений в Украине, в проигранных битвах, он пытается удержаться хотя бы фактически за этот последний сценарий, который у него может быть – за эту мобилизацию,
– подчеркнул он.
То есть, отметил руководитель Центра военно-правовых исследований, путин хочет выставить живой щит, который украинским защитникам придется уничтожать для того, чтобы продвигаться дальше и отвоевывать территории.
Изменит ли мобилизация ситуацию на фронте
Мусиенко считает, что сейчас россия будет думать только о том, как удерживать отдельные рубежи. Поэтому им нужно постоянно подпитывать свои группировки.
Сформировать новую ударную группировку через полгода – год из этих людей будет очень сложно. Посмотрите на них. В каком состоянии они приходят в военкомат или едут на сборы? Все нетрезвые, с драками, ссорами,
– заметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
По его словам, это войско будет сложно даже держать где-нибудь на учениях в поле несколько месяцев. Это будет абсолютно деморализованный и непригодный для ведения боевых действий состав. В то время как российские контрактники, наступавшие с 24 февраля, были подготовлены непосредственно к войне.
Мобилизация в россии: что известно
- Утром 21 сентября владимир путин объявил о частичной мобилизации в россии, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Глава страны-террориста аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.
- В то же время российские СМИ сообщают, что в ряды оккупационного войска планируют призвать 1 миллион человек. Об этом говорится в седьмом тайном пункте указа путина. Хотя власти россии это отрицают.
- Граждане россии негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации. Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны.
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