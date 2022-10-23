Щоб зайти на цю територію, вагнерівцям знадобилося 2 місяці. Тим часом українські захисники та захисниці вибили ворога звідти за 48 годин.

Зауважте ЗСУ диктують свої умови на полі бою: у чому успіх масштабного контрнаступу на Сході України

Наразі у ЗСУ не підтвердили цю інформацію. Водночас у вечірньому зверненні 23 жовтня Генштаб ЗСУ опублікував цікаву деталь. Повідомили, що у районі Бахмута вдалося успішно відбити ворожу атаку.

Також захисники та захисниці відбили атаки у районах таких населених пунктів:

Кліщіївка;

Новомихайлівка;

Мар'їнка;

Невельське;

Первомайське;

Авдіївка.

Російські загарбники програють на всіх напрямках. Щодня вони продовжують руйнувати міф про "другу армію", над яким так довго працювала пропаганда Кремля. Російські військові показали свою абсолютну бездарність.

Зауважте! Володимир Зеленський зауважив, що Росії складно протиставити на полі бою щось українським військовим. Саме тому країна-окупантка засипає поле бою своєю кількістю.

Втрати ворога

Російські окупанти зазнають колосальних втрат в Україні. Станом на 23 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про те, що ліквідувати вдалося вже 67 470 загарбників. Окрім того, знищити вдалося:

танків – 2 584 (+5 одиниць),

бойових броньованих машин – 5 284 (+18 одиниць),

артилерійських систем – 1 667 (+14 одиниць),

РСЗВ – 374 (+1 одиниця),

засоби ППО – 189,

літаків – 270.

Зауважте – карта бойових дій станом на 23 жовтня: дивіться відео