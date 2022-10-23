А упродовж минулої доби, зазначають у Генштабі ЗСУ, статистика втрат ворога поповнилася ще 400 окупантів. Відразу ж обмовимося, що цифри приблизні, адже підрахувати точну кількість ліквідованих ворогів у зоні ведення бойових дій надзвичайно складно.

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Втрати ворога у техніці

Також від початку повномасштабного вторгнення суттєво скоротилася кількість техніки ворога. На брухт наші військові за цей час перетворили:

танків – 2 584 (+5 одиниць),

бойових броньованих машин – 5 284 (+18 одиниць),

артилерійських систем – 1 667 (+14 одиниць),

РСЗВ – 374 (+1 одиниця),

засоби ППО – 189,

літаків – 270,

гелікоптерів – 245 (+2 одиниці),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 361 (+20 одиниць),

крилаті ракети – 350 (+21 одиниця),

кораблі та катери – 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 039 (+18 одиниць),

спеціальна техніка – 148.



Актуальні втрати ворога станом на 23 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Як зазначають у Генштабі, дані уточнюються. Тож є імовірність, що упродовж дня опублікують оновлену статистику, в якій з'являться й інші приємні відомості як про знищених ворогів, так і їхні машини.

Окупанти намагаються атакувати

Упродовж минулої доби спостерігалася також активність ворога. Російські бійці нескінченно прагнуть просуватися, але захисники України не дають їм такої можливості. Так, потуги окупантів поблизу Бахмута, Бахмутського, Іванграда, Мар'їнки, Соледара, Озарянівки й Одрадівки Донецької області та Білогорівки на Луганщині нічим не увінчалися. Загарбникам довелося відступити.

Крім того, окупанти продовжують завдавати ударів по всій лінії фронту та глибокому тилу. За минулу добу зафіксували:

32 ракетні;

25 авіаційні;

і 80 обстрілів з РСЗВ.

Били загарбники по Сіверському, Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Запорізькому, а також Південнобузькому напрямках.

Яка ситуація на фронті – оперативне зведення Генштабу ЗСУ: дивіться відео