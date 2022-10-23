А за прошедшие сутки, отмечают в Генштабе ВСУ, статистика потерь врага пополнилась еще 400 оккупантами. Сразу оговоримся, что цифры приблизительные, ведь подсчитать точное количество ликвидированных врагов в зоне ведения боевых действий очень сложно.

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Потери врага в технике

Также с самого начала полномасштабного вторжения существенно сократилось количество техники врага. В металлолом наши военные за это время превратили:

танков – 2584 (+5 единиц),

боевых бронированных машин – 5 284 (+18 единиц),

артиллерийских систем – 1 667 (+14 единиц),

РСЗО – 374 (+1 единица),

средств ПВО – 189,

самолетов – 270,

вертолетов – 245 (+2 единицы),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 361 (+20 единиц),

крылатые ракеты – 350 (+21 единица),

кораблей и катеров – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 039 (+18 единиц),

специальной техники – 148.



Актуальные потери врага по состоянию на 23 октября / Инфографика Генштаба ВСУ

Как отмечают в Генштабе, данные уточняются. Есть вероятность, что в течение дня опубликуют обновленную статистику, в которой появятся и другие приятные сведения как об уничтоженных врагах, так и их машинах.

Оккупанты пытаются атаковать

За прошедшие сутки наблюдалась также активность врага. Российские бойцы бесконечно стремятся продвигаться , но защитники Украины не дают им такой возможности. Так, потуги оккупантов вблизи Бахмута, Бахмутского, Иванграда, Марьинки, Соледара, Озаряновки и Отрадовки Донецкой области и Белогоровки в Луганской области ничем не увенчались. Захватчикам пришлось отступить.

Кроме того, оккупанты продолжают наносить удары по всей линии фронта и глубокому тылу. За прошедшие сутки зафиксировали:

32 ракетных;

25 авиационных;

и 80 обстрелов из РСЗО.

Били захватчики по Северскому, Купянскому, Лиманскому, Бахмутскому, Авдеевскому, Запорожскому, а также Южнобужскому направлениям.