Дослідження провів російський аналітичний центр. Результати свідчать, що сильний стрес росіяни відчули після оголошення про часткову мобілізацію.

Зауважте Чому росіяни все більше незадоволені військовим керівництвом: пояснення Жданова

Ще у червні 2022 року, доки окупанти в Україні коїли моторошні злочини, про прекрасний настрій заявляли 15% респондентів. Однак мобілізація знизила цей показник до 7%. Тим часом кількість респондентів, які почуваються "нормально" скоротилася з 65% до 45%.

Також росіяни відчувають:

напругу та роздратування (32%);

страх і тугу (15%).

Аналітики зауважили, що настільки різкого масового погіршення настрою не фіксували за всі роки досліджень. Окрім того, зріс відсоток людей, які сумніваються у завтрашньому дні.

Водночас робити хоч щось, аби змінити своє життя, росіяни, вочевидь, не планують. "Гарматне м'ясо" у більшості слухняно їде на війну, аби поповнити лави "двохсотих".

Росіянин ховається від "могилізації" у лісі

Водночас фіксують випадки, коли росіяни намагаються уникнути "могилізації" та врятувати своє життя. Зокрема, у мережі опублікували історію айтівця, який, аби його не забрали на війну, вже місяць живе у лісі. Чоловік зауважив, що "нікого ми не захищаємо, звісно ж, а нападаємо".

Зауважте – Путін зганьбився жалюгідним візитом на полігон: дивіться відео