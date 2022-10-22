Так, на півдні Росії айтішник майже місяць живе у лісі. Там він облаштував собі робоче місце і навіть встановив антену на дерево. У такий спосіб чоловік намагається уникнути мобілізації, пишуть російські ЗМІ.
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Життя у дикій природі краще, аніж "могилізація"
Російські опозиційні видання повідомили, що айтішник протестував проти вторгнення його держави в Україну. Ба більше, начебто отримав за це декілька протоколів.
Тож оголошення Путіним "могилізації" шокувало чоловіка. Він вирішив сховатися від "могилізації" у лісі.
У мене завжди перед очима був варіант: або я піду в магазин, а потім мене під руки поведуть у військкомат, або я буду в не дуже комфортних умовах у лісі, але на волі,
– підкреслив росіянин.
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Втікати за кордон чоловік не хотів, тож докупив необхідне спорядження та перебрався до лісу. Серед дерев він встановив два намети – для роботу та для сну. Аби зловити інтернет, айтішник зачепив антену прямо на сосну.
Російський айтішник встановив антену в лісі / Фото з телеграм-каналів
Ділиться, що планує звести будиночок. Росіянин розповідає, аби жити в лісі, доводиться докладати багато зусиль. Однак, чоловік переконаний, що російські мобілізовані живуть у ще гірших умовах.
Нікого ми не захищаємо, звісно ж, а нападаємо. І це дуже сумно, – підсумував айтішник.
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Як проходить "могилізація" росіян: останні новини
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- Росіян "заохочують" іти на війну. Влада пропонує безплатний газ, продовольство, живу рибу та навіть баранів.
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- В американському Інституті вивчення війни припустили, що за допомогою мобілізації російська влада спробує усунути "небажаних політичних діячів".
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