Так, на півдні Росії айтішник майже місяць живе у лісі. Там він облаштував собі робоче місце і навіть встановив антену на дерево. У такий спосіб чоловік намагається уникнути мобілізації, пишуть російські ЗМІ.

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Життя у дикій природі краще, аніж "могилізація"

Російські опозиційні видання повідомили, що айтішник протестував проти вторгнення його держави в Україну. Ба більше, начебто отримав за це декілька протоколів.

Тож оголошення Путіним "могилізації" шокувало чоловіка. Він вирішив сховатися від "могилізації" у лісі.

У мене завжди перед очима був варіант: або я піду в магазин, а потім мене під руки поведуть у військкомат, або я буду в не дуже комфортних умовах у лісі, але на волі,

– підкреслив росіянин.

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Втікати за кордон чоловік не хотів, тож докупив необхідне спорядження та перебрався до лісу. Серед дерев він встановив два намети – для роботу та для сну. Аби зловити інтернет, айтішник зачепив антену прямо на сосну.

Російський айтішник встановив антену в лісі / Фото з телеграм-каналів

Ділиться, що планує звести будиночок. Росіянин розповідає, аби жити в лісі, доводиться докладати багато зусиль. Однак, чоловік переконаний, що російські мобілізовані живуть у ще гірших умовах.

Нікого ми не захищаємо, звісно ж, а нападаємо. І це дуже сумно, – підсумував айтішник.

Зверніть увагу! Російські мобілізовані постійно скаржаться, що їх кидають на фронт без підготовки. Ба більше, не дають ані форму, ані їжу. Путін відправляє своїх же громадян на смерть. Російському диктатору не важливо, що більшість населення держави живе у злиднях. Окупанти продовжують жорстокий терор України.

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