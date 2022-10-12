Цікаво, що все це пропонують не самим військовозобов'язаним, а їхнім рідним. Мовляв, це надихне їх якомога швидше відправити на фронт своїх синів, братів чи чоловіків, щоб ті поповняли статистику втрат.

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Обіцяють безплатно провести газ

Наприклад, в Омській області сім'ї "мобіків" отримали фантастичний подарунок від влади. Їм пообіцяли – наголошуємо на цьому слові – безплатно провести газопостачання до осель. Що стосується інших регіонів, то там заохочення не настільки щедрі. Наприклад, рідним мобілізованих хочуть видавати вугілля, рибу, дрова або живих баранів. Останніх дають у пропорції: один баран замість одного "мобіка".

Мешканців Омської області навіть вирішили заспокоїти. Мовляв, на компенсацію можуть розраховувати всі, а не лише ті, хто живе за межею бідності.

Не враховуватимуться критерії прожиткового мінімуму. Ми всім надаємо цю фінансову підтримку. Регіон візьме витрати на себе,

– наголосив губернатор Бурков.

Баранів видають активно

Баранів і вугілля мешканцям обіцяла влада Туви. Тож пресслужба республіки напередодні уже ділилася успіхами. Мовляв, уже на руки видали 91 барана. Себто на фронт відправили 91 "ваньку". Крім того, сім'ям "мобіків" пообіцяли по 50 кілограмів борошна та 2 мішки картоплі. Якщо вже дуже треба буде, то можуть і капусту видати.

Так, людське життя проміняли заледве на запас продуктів на зиму. Але тут немає нічого дивного, адже розкидатися грішми у Росії вже не можуть. І якщо раніше мовилося про фінансові заохочення, то зараз кличуть на війну за допомогою натурпродукту.

На Сахаліні ситуація не краща. Сім'ї мобілізованих мають шанси отримати 5 кілограмів риби. Загалом на регіон виділили близько 9 тонн свіжомороженої риби: камбали, мінтаю та кети. Себто звідти планують на фронт відправити близько 1800 бійців.

Бурятам, які в очі не бачили унітази та пральні машини, пообіцяли дрова. Мешканці міської місцевості та прилеглих районів можуть розраховувати на 10 кубометрів, а от ті, хто мешкає ближче до Крайньої Півночі, – 20 кубометрів. Але тут є одне "але". Відповідну "подачку" зможуть отримати лише нужденні, і ніяк інакше.

Цікаво, що в Росії мотивувати мобілізованих вирішила не лише влада. Наприклад, у Кургані крамниця "Роги та копита" має приємний подарунок для "мобіків". Їм у дорогу дають по цілому кілограму копченого сала. Не виключено, що цей шматок може значно ефективніше захистити, якщо порівнювати з російськими броніками.

Нагадаємо, що напередодні у мережу виклали перехоплену розмову окупанта. У ній він скаржився на те, що власним коштом доводиться займатися укомплектуванням. Мовляв, сам себе забезпечуєш, і сам за свій же кошт умирати на фронті будеш.

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