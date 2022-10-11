Нові дані про ситуацію на фронті Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00 11 жовтня. Українські герої вже 230 днів захищають Україну від повномасштабного російського вторгнення.

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Мобілізація та перекидання противником резервів не дають можливості здолати супротив захисників і захисниць нашої країни. Тим часом, в росії продовжуються бунти серед мобілізованих,

– мовиться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, на одному з навчальних полігонів східного військового округу "мобіки" відмовляються виконувати будь-які накази командування та залишати казарми. Мовиться про понад 100 мобілізованих.

Серед причин такого рішення називають:

низький рівень забезпечення;

недотримання санітарних норм;

неналежне харчування та відсутність нормальних умов для проживання.

Дані про втрати ворога

Тим часом Росія щодня втрачає своє "гарматне м'ясо". Станом на 11 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 63 110 російських загарбників. Також знищили:

танків – 2504 (+9) одиниць;

бойових броньованих машин – 5162 (+13) одиниць;

артилерійських систем – 1496 (+10) одиниць;

РСЗВ – 353 одиниці;

засобів ППО – 181 одиниця;

літаків – 268 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 235 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1114 (+17) одиниць;

крилатих ракет – 295 (+46) одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3916 (+8) одиниць;

спеціальної техніки – 136 одиниць.

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