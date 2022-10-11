Новые данные о ситуации на фронте Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18.00 11 октября. Украинские герои в 230 дней защищают Украину от полномасштабного российского вторжения.

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Мобилизация и перекидывание противником резервов не позволяют преодолеть защитников и защитниц нашей страны. Между тем, в России продолжаются бунты среди мобилизованных,

– говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, на одном из учебных полигонов восточного военного округа "мобики" отказываются выполнять какие-либо приказы командования и покидать казармы. Речь идет о более чем 100 мобилизованных.

Среди причин такого решения называют:

низкий уровень обеспечения;

несоблюдение санитарных норм;

ненадлежащее питание и отсутствие нормальных условий проживания.

Данные о потерях врага

Тем временем Россия ежедневно теряет свое "пушечное мясо". По состоянию на 11 октября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 63 110 российских захватчиков. Также уничтожили:

танков – 2504 (+9) единиц;

боевых бронированных машин – 5162 (+13) единиц;

артиллерийских систем – 1496 (+10) единиц;

РСЗО – 353 единицы;

средств ПВО – 181 единица;

самолетов – 268 (+1) единиц;

вертолетов – 235 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1114 (+17) единиц;

крылатых ракет – 295 (+46) единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3916 (+8) единиц;

специальной техники – 136 единиц.

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