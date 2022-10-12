Интересно, что все это предлагают не самым военнообязанным, а их родным. Мол, это вдохновит их поскорее отправить на фронт своих сыновей, братьев или мужей, чтобы те пополнили статистику потерь.

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Обещают бесплатно провести газ

К примеру, в Омской области семьи "мобиков" получили фантастический подарок от власти. Им пообещали – подчеркиваем это слово – бесплатно провести газоснабжение в дома. Что касается других регионов, то там поощрения не столь щедры. Например, родным мобилизованных хотят выдавать уголь, рыбу, дрова или живых баранов. Последних дают в пропорции: один баран вместо одного "мобика".

Жителей Омской области даже решили успокоить. Мол, на компенсацию могут рассчитывать все, а не только живущие за чертой бедности.

Не будут учитываться критерии прожиточного минимума. Мы всем оказываем эту финансовую поддержку. Регион возьмет расходы на себя,

– подчеркнул губернатор Бурков.

Баранов выдают активно

Баранов и уголь жителям обещали власти Тувы. Так что пресс-служба республики накануне уже делилась успехами. Мол, уже на руки выдали 91 барана. То есть на фронт отправили 91 "ваньку". Кроме того, семьям "мобиков" пообещали по 50 килограммов муки и 2 мешка картофеля. Если уж очень нужно, то могут и капусту выдать.

Да, человеческую жизнь променяли едва на запас продуктов на зиму. Но здесь нет ничего удивительного, ведь разбрасываться деньгами в России уже не могут. И если раньше говорилось о финансовых поощрениях, то сейчас зовут на войну с помощью натурпродукта.

На Сахалине ситуация не лучше. Семьи мобилизованных имеют шансы получить 5 кг рыбы. В общей сложности на регион выделили около 9 тонн свежемороженой рыбы: камбалы, минтая и кеты. То есть оттуда планируют отправить на фронт около 1800 бойцов.

Бурятам, которые в глаза не видели унитазы и стиральные машины, пообещали дрова. Жители городской местности и близлежащих районов могут рассчитывать на 10 кубометров, а вот проживающие ближе к Крайнему Северу – 20 кубометров. Но здесь есть одно "но". Подходящую "подачку" смогут получить только нуждающиеся, и никак иначе.

Интересно, что в России мотивировать мобилизованных решила не только власть. К примеру, в Кургане магазин "Рога и копыта" имеет приятный подарок для "мобиков". Им в путь дают по целому килограмму копченого сала. Не исключено, что этот кусок может гораздо более эффективно защитить, если сравнивать с русскими брониками.

Напомним, что накануне в сеть выложили перехваченный разговор оккупанта. В нем он жаловался на то, что за свой счет приходится заниматься укомплектованием. Мол, сам себя обеспечиваешь, и сам за свой же счет умирать на фронте будешь.

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