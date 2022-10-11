Соответствующую информацию удалось получить благодаря очередному перехвату от ГУР МО. Телефонный разговор еще раз свидетельствует, что россияне испытывают серьезные проблемы, связанные с частичной мобилизацией.

Читайте также Просят не посылать на фронт водителей мусоровозов: из-за мобилизации в России – значительные пробелы

Умирать за свой же счет

Оккупант в разговоре сначала жаловался, что накануне по Херсону украинские военные избивали всем, что было в их арсенале. В то же время он проклинал Путина за то, что диктатор обещал жестокий ответ, но ничего не сделал. Доподлинно неизвестно, когда происходил этот разговор. Поэтому не исключено, что массированная ракетная атака 10 октября стала этим "ответом".

Как отметил враг, по всем фронтам российским военным приходится отступать. Его кум, кстати, уже занялся пошивом спальных мешков. Мол, это один из способов обеспечить себя тем, что не дало государство.

Сам себе покупаешь, а умирать будешь за страну за свой счет, значит. Удивительно придумали. Конечно, бюджет по швам, пожалуй, трещит,

– подчеркнул он.

Оккупант жалуется на проблемы с укомплектованием войска: видео

Хочет в отпуск, но не дают

У своей же собеседницы он просит, чтобы она "взяла за ноздри" какого-то там Шуклина. Мол, он должен написать приказ, чтобы оккупант вместе с другими могли уйти в отпуск. А то после завершения контракта он предусмотрен, но никто их не отпускает. Интересно, что вместе с ним воюют только контрактники. И причина здесь проста: иначе никто денег не даст.

Да хоть какая-то копейка. А так ты вообще будешь где-нибудь считаться. Путин здесь придумывал всяческий бред. Что-то в последнее время косит жестко,

– подчеркнул он.

К слову, о плохом укомплектовании. Оно также способствует тому, что потери врага только растут. Так, с начала полномасштабного вторжения удалось уничтожить 63 110 оккупантов, из которых 240 – за минувшие сутки.

Кроме того, на балансе врага стало на 2504 танка, 5162 боевые бронированные машины, 1496 артиллерийских систем, 353 РСЗО, 181 средство ПВО, 268 самолетов, 235 вертолетов, 1114 БПЛА, 293 крыла. 136 единиц специальной техники меньше.

Достойно внимания – как Кремль отреагировал на ракетные обстрелы Украины: смотрите видео