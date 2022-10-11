Відповідну інформацію вдалося отримати завдяки черговому перехопленню від ГУР МО. Телефонна розмова вкотре свідчить, що росіяни зазнають серйозних проблем, пов'язаних з частковою мобілізацією.

Читайте також Просять не посилати на фронт водіїв сміттєвозів: через мобілізацію у Росії – значні прогалини

Помирати за свій же кошт

Окупант у розмові спочатку бідкався, що напередодні по Херсону українські військові били усім, що лиш було у їхньому арсеналі. Водночас він кляв Путіна за те, що диктатор обіцяв жорстокої відповіді, але нічого не зробив. Достеменно невідомо, коли відбувалася ця розмова. Тож не виключено, що масована ракетна атака 10 жовтня стала цією "відповіддю".

Як зазначив ворог, по всіх фронтах російським військовим доводиться відступати. Його кум, до речі, уже зайнявся пошиттям спальних мішків. Мовляв, це один зі способів забезпечити себе тим, що не дала держава.

Сам собі купуєш, а помирати будеш за країну своїм коштом, виходить. Дивовижно придумали. Звичайно, бюджет по швах, мабуть, тріщить,

– наголосив він.

Окупант скаржиться на проблеми з укомплектуванням війська: відео

Хоче у відпустку, але не дають

У своєї ж співрозмовниці він просить, щоб вона "взяла за ніздрі" якогось там Шукліна. Мовляв, він повинен написати наказ, щоб окупант разом з іншими могли піти у відпустку. А то по завершенні контракту вона передбачена, але ніхто їх не відпускає. Цікаво, що разом із ним воюють винятково контрактники. І причина тут проста: інакше ніхто грошей не дасть.

Так хоч якась копійка. А так ти взагалі будеш х*й-зна де рахуватися. Путін тут навигадував усілякої маячні. Щось останнім часом косячить жорстко,

– підкреслив він.

До слова, про погане укомплектування. Воно також сприяє тому, що втрати ворога лише ростуть. Так, від початку повномасштабного вторгнення вдалося знищити 63 110 окупантів, з яких 240 – за минулу добу.

Крім того, на балансі ворога стало на 2504 танки, 5162 бойові броньовані машини, 1496 артилерійських систем, 353 РСЗВ, 181 засіб ППО, 268 літаків, 235 гелікоптерів, 1114 БпЛА, 295 крилатих ракет, 15 суден, 3916 автомобілів і автоцистерн, а також 136 одиниць спеціальної техніки менше.

Варте уваги – як Кремль відреагував на ракетні обстріли України: дивіться відео