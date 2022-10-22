Так, на юге России айтишник почти месяц живет в лесу. Там он обустроил себе рабочее место и даже установил антенну на сосне. Таким образом, мужчина пытается избежать мобилизации, пишут российские СМИ.

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Жизнь в дикой природе лучше, чем "могилизация"

Российские оппозиционные издания сообщили, что айтишник протестовал против вторжения его государства в Украину. Более того, якобы получил за это несколько протоколов.

Поэтому объявление Путиным "могилизации" шокировало мужчину. Он решил спрятаться от "могилизации" в лесу.

У меня всегда перед глазами был вариант: либо я пойду в магазин, а потом меня под руки поведут в военкомат, либо я буду в не очень комфортных условиях в лесу, но на свободе,

– подчеркнул россиянин.

Как россиянин сделал офис среди леса

Бежать за границу мужчина не хотел, поэтому докупил необходимое снаряжение и перебрался в лес. Среди деревьев он установил две палатки – для работы и сна. Чтобы поймать интернет, айтишник прицепил антенну прямо на сосну.

Российский айтишник установил антенну в лесу / Фото из телеграм-каналов

Делится, что планирует построить домик. Россиянин рассказывает, чтобы жить в лесу, приходится прилагать много усилий. Однако мужчина убежден, что российские мобилизованные живут еще в худших условиях.

Никого мы не защищаем, конечно же, а нападаем. И это очень грустно, – подытожил айтишник.

Обратите внимание! Российские мобилизованные постоянно жалуются, что их бросают на фронт без подготовки. Более того, не дают ни форму, ни еду. Путин отправляет своих же граждан на смерть. Российскому диктатору не важно, что большинство населения государства живет в нищете. Оккупанты продолжают жестокий террор Украины.

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