Так, на юге России айтишник почти месяц живет в лесу. Там он обустроил себе рабочее место и даже установил антенну на сосне. Таким образом, мужчина пытается избежать мобилизации, пишут российские СМИ.
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Жизнь в дикой природе лучше, чем "могилизация"
Российские оппозиционные издания сообщили, что айтишник протестовал против вторжения его государства в Украину. Более того, якобы получил за это несколько протоколов.
Поэтому объявление Путиным "могилизации" шокировало мужчину. Он решил спрятаться от "могилизации" в лесу.
У меня всегда перед глазами был вариант: либо я пойду в магазин, а потом меня под руки поведут в военкомат, либо я буду в не очень комфортных условиях в лесу, но на свободе,
– подчеркнул россиянин.
Как россиянин сделал офис среди леса
Бежать за границу мужчина не хотел, поэтому докупил необходимое снаряжение и перебрался в лес. Среди деревьев он установил две палатки – для работы и сна. Чтобы поймать интернет, айтишник прицепил антенну прямо на сосну.
Российский айтишник установил антенну в лесу / Фото из телеграм-каналов
Делится, что планирует построить домик. Россиянин рассказывает, чтобы жить в лесу, приходится прилагать много усилий. Однако мужчина убежден, что российские мобилизованные живут еще в худших условиях.
Никого мы не защищаем, конечно же, а нападаем. И это очень грустно, – подытожил айтишник.
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Как проходит "могилизация" россиян: последние новости
- Москву накрыли облавами. Россиянам вручают повестки повсюду, где только можно. В частности, в метро, хостелах, на рынках днем и ночью.
- Ранее из Уфы не выпустили самолет. Одного из пилотов мобилизовали прямо в аэропорту.
- Россиян "поощряют" идти на войну. Власти предлагают бесплатный газ, продовольствие, живую рыбу и даже баранов.
- Тем временем в Партизанске нашли мертвым военного комиссара. "Правоохранители" рассматривают две версии. В частности, самоубийство и убийство.
- В американском Институте изучения войны предположили, что с помощью мобилизации российские власти попытаются устранить "нежелательных политических деятелей".
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