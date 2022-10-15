В разгар частичной мобилизации в России обнаружили тело военного комиссара Романа Малика. Как рассказывает 24 канал со ссылкой на РосСМИ, обстоятельства его смерти загадочны.

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То убийство, то ли самоубийство

Погиб военный комиссар в Партизанске в Приморском крае. Администрация города выразила соболезнования по поводу потери Малика, отметив, что он "трагически ушел из жизни". Местные телеграм-каналы сообщают информацию от правоохранителей. Они занимаются рассмотрением двух версий: убийства или самоубийства комиссара.

Тело обнаружили возле забора

По имеющимся у издания "Время перемен" сведениям, тело Малика обнаружили у забора одного из частных домов. Интересно, что одно из местных изданий вообще подчеркивает, что тело военного комиссара было "на заборе".

А вот издание "Байкал 24" поделилось другими подробностями. В нем сообщают, что на теле Малика обнаружили признаки самоубийства. Правда, знакомые военного комиссара выразили сомнения, что у него были склонности к сведению счетов с жизнью.

Что известно о Малике

А теперь самое интересное. Как выяснилось, Роман Малик – участник чеченских кампаний. После этого мужчина работал в военкомате. В нем он занимал разные должности, включая руководящие. Местные СМИ сообщают, что комиссар занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи. Кроме того, он очень любил своих детей.

Поскольку мы вспомнили частичную мобилизацию, пройдемся проблемой, с которой столкнулись "мобики". Как отмечают в британской разведке, они страдают от плохого материального обеспечения со стороны России. Все настолько плохо, что бронежилет нужно покупать самостоятельно.

Например, бронежилет 6В45, входящий в экипировку "Ратник". Он, по словам составителей отчета, существенно подорожал за последние шесть месяцев. К примеру, в апреле за него просили 12 тысяч рублей (около 190 долларов). Теперь в интернет-магазинах соответствующую защиту оценили в 40 тысяч рублей (около 640 долларов). То есть более чем в 3 раза дороже.

В разведке напоминают, что в 2020 году российские власти объявили о поставках 300 тысяч комплектов "Ратник" с бронежилетами. Этого количества, подчеркивают в ведомстве, было достаточно для обеспечения существующего в Украине войска страны-агрессора. Остальное действительно может полагаться разве на себя.

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