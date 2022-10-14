Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее сообщалось о том, что в Челябинской области попытались сжечь местную администрацию.
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Признаков социальных беспорядков незаметно
Ступак отметил, что он хотел бы сказать, что это может привести к социальным беспорядкам, но пока они, как тараканы, готовы идти в ловушку умирать. Те люди, которые, возможно, имели хотя бы внутренний ресурс выйти против власти, решили бежать за границу. В частности, известные блогеры-миллионники, бизнесмены, айтишники. Остался только контингент, который не смог уехать, потому что нет денег, или полные "ватники", или "рабы".
Пока сказать не могу о массовых беспорядках. Возможно, они возникнут, но из-за события, не имеющего прямого отношения к так называемой СВО. Это пример Ирана, когда из-за хиджаба, из-за убийства девушки люди восстали, преимущественно женщины. Возможно, это будет из-за второстепенной причины, условно, на Алтае побьют из-за коня, и люди восстанут, и это пойдет, как снежный ком,
– заметил бывший сотрудник СБУ.
Путин это предполагает
Эксперт Украинского института будущего продолжил, что Путин это предполагает, а поэтому уже увеличил финансирование силовиков в полтора раза. Он понимает, что надо на ком-то держаться, а для этого нужно платить Росгвардии, ФСБ, разведчикам, ФСО, охраняющим его, снайперам, которые контролируют ФСО и т.д.
"Есть видео, как Путин выходит на какое-то массовое мероприятие, а за ним наблюдают ФСБшники со снайперскими винтовками. Он боится, что, возможно, кто-то перекупил этого ФСОшника, и он прямо сейчас ему в голову выстрелит. Они разыгрывают разные комбинации, чтобы за одним снайпером наблюдал другой, за тем третий. Чтобы все по кругу, как в фильмах Тарантино, нацелились друг на друга", – подчеркнул он.
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Против России воюет весь мир на разных фронтах
Бывший сотрудник СБУ добавил, что если украинские волонтеры покупают амуницию военным по всему миру, то у россиян даже при желании такой возможности нет. В частности, у них был пример, как один "ватный" активист уехал в одну из стран Балтии купить беспилотники, которые у него потом на границе изъяли и передали Украине.
То есть против них воюет весь мир на разных фронтах. Мы на военном фронте, все нормальные страны нам помогают, а россиян блокируют,
– подчеркнул Ступак.
Протесты в России: последние новости
- После полномасштабного вторжения украинцы удивлялись, почему россияне не вышли на протесты против войны. Однако они не спешат реально бороться за свои права и устраивать действительно массовые акции даже после объявления мобилизации, предполагающей, что им придется отправиться на войну и с большой вероятностью там погибнуть.
- Против частичной мобилизации в России стали протестовать даже школьники. Ученица 11 класса из Казани пыталась сжечь местный военкомат.
- В Грузии все еще нет единого мнения относительно того, было ли правильным решением впускать бежавших от призыва россиян. В то же время, граждане страны-агрессора должны сделать все возможное, чтобы прекратить преступные действия своей страны.