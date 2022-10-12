В Челябинской области пытались поджечь здание администрации города Бакал. Здание ночью забросали коктейлями Молотова.

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Здание забросали коктейлями Молотова

Пожар удалось потушить до приезда сотрудников МЧС. В пресс-службе губернатора Челябинской области заявили о якобы минимальном ущербе.

Также там отметили, что в результате поджога нет пострадавших и администрация работает в нормальном режиме.

Оппозиционные российские медиа отмечают, что после начала мобилизации по всей России началась новая волна поджогов военкоматов и местных администраций.

Если за первые полгода полномасштабного вторжения в России подожгли не менее 20 военкоматов, то сейчас частота схожих инцидентов резко возросла. Самый большой пик поджогов построек был в период с 21 по 26 сентября.

Как известно, 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. В ряды вооруженных сил России должны призвать 300 тысяч военных. Однако СМИ сообщили о тайном указе, в котором говорится о мобилизации более 1 миллиона россиян.

В России снова произошел "хлопок"

10 октября кто-то удачно покурил на складе боеприпасов Минобороны России в поселке Бурмакино, что в Ярославской области. Речь идет о предприятии "6 Арсенал ВМФ".

Кроме того, взрывы раздаются в ряде приграничных с Украиной областях России. В частности, "хлопок" утром 10 октября слышали в Курской, Белгородской и Брянской областях России. "Хлопок" в России произошел на фоне массового обстрела городов Украины со стороны оккупантов.

В Курской области сообщалось, что горит спиртзавод и вспыхнули дома. Также губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о каких-то 6 прилетах.

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