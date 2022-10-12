У Челябінській області намагалися підпалити будівлю адміністрації міста Бакал. Будівлю вночі закидали коктейлями Молотова.
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Будівлю закидали коктейлями Молотова
Пожежу вдалося загасити до приїзду працівників МНС. У пресслужбі губернатора Челябінської області заявили про буцімто мінімальні збитки.
Також там зазначили, що внаслідок підпалу немає постраждалих й адміністрація працює у нормальному режимі.
Опозиційні російські медіа зазначають, що після початку мобілізації по всій Росії розпочалася нова хвиля підпалів військкоматів та місцевих адміністрацій.
Якщо за перші пів року повномасштабного вторгнення у Росії підпалили щонайменше 20 військкоматів, то тепер частота подібних інцидентів різко зросла. Найбільший пік підпалів будівель був у період з 21 до 26 вересня.
Як відомо, 21 вересня Владімір Путін оголосив про часткову мобілізацію у Росії. До лав збройних сил Росії мають призвати 300 тисяч військових. Однак ЗМІ повідомили про таємний указ, в якому йдеться про мобілізацію понад 1 мільйона росіян.
У Росії знову сталася "бавовна"
- 10 жовтня хтось вдало покурив на складі боєприпасів Міноборони Росії у селищі Бурмакіно, що в Ярославській області. Йдеться про підприємство "6 Арсенал ВМФ"
- Крім того, вибухи лунають у низці прикордонних з Україною областях Росії. Зокрема, "бавовну" вранці 10 жовтня чули у Курській, Бєлгородській та Брянській областях Росії. "Бавовна" у Росії сталася на тлі масового обстрілу міст України з боку окупантів.
- У Курській області повідомлялося, що горить спиртзавод та спалахнули будинки. Також губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про якісь 6 прильотів.
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