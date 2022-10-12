У Челябінській області намагалися підпалити будівлю адміністрації міста Бакал. Будівлю вночі закидали коктейлями Молотова.

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Будівлю закидали коктейлями Молотова

Пожежу вдалося загасити до приїзду працівників МНС. У пресслужбі губернатора Челябінської області заявили про буцімто мінімальні збитки.

Також там зазначили, що внаслідок підпалу немає постраждалих й адміністрація працює у нормальному режимі.

Опозиційні російські медіа зазначають, що після початку мобілізації по всій Росії розпочалася нова хвиля підпалів військкоматів та місцевих адміністрацій.

Якщо за перші пів року повномасштабного вторгнення у Росії підпалили щонайменше 20 військкоматів, то тепер частота подібних інцидентів різко зросла. Найбільший пік підпалів будівель був у період з 21 до 26 вересня.

Як відомо, 21 вересня Владімір Путін оголосив про часткову мобілізацію у Росії. До лав збройних сил Росії мають призвати 300 тисяч військових. Однак ЗМІ повідомили про таємний указ, в якому йдеться про мобілізацію понад 1 мільйона росіян.

У Росії знову сталася "бавовна"

10 жовтня хтось вдало покурив на складі боєприпасів Міноборони Росії у селищі Бурмакіно, що в Ярославській області. Йдеться про підприємство "6 Арсенал ВМФ"

Крім того, вибухи лунають у низці прикордонних з Україною областях Росії. Зокрема, "бавовну" вранці 10 жовтня чули у Курській, Бєлгородській та Брянській областях Росії. "Бавовна" у Росії сталася на тлі масового обстрілу міст України з боку окупантів.

У Курській області повідомлялося, що горить спиртзавод та спалахнули будинки. Також губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про якісь 6 прильотів.

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