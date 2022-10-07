На фронте Владимир Путин сейчас испытывает проблемы со всех сторон – в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях. Об этом в эфире 24 канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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У Путина проблемы на всех фронтах

В то же время в России заговорили о Запорожской области – единственной, где контрнаступление ВСУ незаметно. Министр обороны России Сергей Шойгу заявляет, что Украина именно там сосредоточила едва ли не все свои войска.

То есть представьте себе: единственная область, где мы не наступаем, а оказывается, что все наши силы там. То есть там вообще что-то страшное готовится. Такая у него проблема на фронте,

– объяснил Михаил Шейтельман.

В то же время у Владимира Путина проблемы на всех фронтах и в политике. Большие во внешней политике, а внутри России только начало этого процесса.

"Когда работаешь политтехнологом, нужно учитывать личность кандидата. Ты не можешь его изменить. Можешь изменить обстановку, можешь изменить многое, но когда у человека есть его желание, ты должен правильно его оформить, а не навязывать свои. В противном случае он не будет искренним", – отмечает эксперт.

По его словам, Владимир Путин сегодня не может быть искренним, выступая перед россиянами. Он ведь давно потерял к ним всякий интерес.

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Путин потерял интерес к россиянам

Михаил Шейтельман отмечает, что Путин в последний раз был искренним с россиянами еще в далеком 2012 году. Тогда он стал подлинным диктатором, победив на выборах на свой третий срок.

Была знаменитая сцена, когда Путин плакал оттого, что россияне якобы его выбрали. Это было еще искренне. Вообще последний раз, когда он искренне обратился к своему народу,

– убежден политтехнолог.

По его мнению, ровно с этого дня диктатор утратил всякий интерес к россиянам. Мол, тогда Путин понял, что россияне "точно его", поэтому эту тему он уже полностью отработал.

"Он думал, что россияне его рабы и поддержат все, что он сделает. Он, кстати, был прав. Они действительно поддержали все его действия", – объясняет Шейтельман.

Резюмируя, он отметил, что сейчас Владимира Путина интересует только внешнеполитическое направление, поэтому именно туда ему и нужно прилагать усилия. Ведь не одержав победу снаружи, он внутри ситуацию не удержит.