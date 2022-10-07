На фронті Владімір Путін нині має проблеми з усіх сторін – у Донецькій, Луганській, Харківській і Херсонській областях. Про це в ефірі 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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У Путіна проблеми на всіх фронтах

Водночас у Росії заговорили про Запорізьку область – єдину, де контрнаступ ЗСУ не помітний. Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу заявляє, буцімто Україна саме там зосередила ледь не всі свої війська.

Тобто, уявіть собі: єдина область, де ми не наступаємо, а виявляється, що всі наші сили там. Тобто, там взагалі щось страшне готується. Отака в нього проблема на фронті,

– пояснив Михайло Шейтельман.

Водночас у Владіміра Путіна проблеми на всіх фронтах і в політиці. Великі в зовнішній політиці, а всередині Росії лише початок цього процесу.

"Коли працюєш політтехнологом, потрібно враховувати особистість кандидата. Ти не можеш його змінити. Можеш змінити обстановку, можеш змінити багато, але коли в людини є її бажання, ти маєш правильно його оформити, а не нав'язувати свої. В іншому разі він не буде щирим", – відзначає експерт.

За його словами, Владімір Путін сьогодні не може бути щирим, виступаючи перед росіянами. Адже він вже давно втратив до них будь-який інтерес.

Михайло Шейтельман про ситуацію в Росії та війну: дивіться відео

Путін втратив інтерес до росіян

Михайло Шейтельман відзначає, що Путін востаннє був щирим з росіянами ще в далекому 2012 році. Тоді він став справжнім диктатором, перемігши на виборах на свій третій термін.

Була знаменита сцена, коли Путін плакав від того, що росіяни буцімто його вибрали. Це було ще щиро. Взагалі останній раз, коли він щиро звернувся до свого народу,

– переконаний політтехнолог.

На його думку, рівно з цього дня диктатор втратив будь-який інтерес до росіян. Мовляв, тоді Путін зрозумів, що росіяни "точно його", тому цю тему він вже повністю відпрацював.

"Він думав, що росіяни його раби й підтримають усе, що він зробить. Він, до речі, був правий. Вони дійсно підтримали всі його дії", – пояснює Шейтельман.

Резюмуючи, він відзначив, що нині Владіміра Путіна цікавить лише зовнішньополітичний напрямок, тож саме туди йому й потрібно докладати зусиль. Адже не отримавши перемогу зовні, він всередині ситуацію не втримає.